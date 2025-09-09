Ottocast a IFA 2025: tutte le novità per portare l’intrattenimento nella tua auto

La fiera tecnologia di Berlino è da sempre l’occasione perfetta per il lancio di nuovi prodotti: inoltre durante l’evento gli appassionati e i curiosi possono toccare con mano le novità dei vari brand. Tra i grandi marchi tech non poteva mancare Ottocast, con l’annuncio di varie novità proprio sul palcoscenico di IFA 2025: andiamo a scoprire tutti i nuovi prodotti del brand, già disponibili all’acquisto e con la possibilità di risparmiare grazie al nostro Coupon Esclusivo.

Tutte le novità di Ottocast a IFA 2025: c’è solo l’imbarazzo della scelta e risparmi il 20% con il nostro coupon

Play2Video Ultra

Nel mondo frenetico di oggi il tempo trascorso in auto può diventare un’opportunità per il relax e l’intrattenimento, non solo per gli spostamenti. Se ti sei mai ritrovato annoiato nel traffico o durante una lunga attesa, desiderando un modo più coinvolgente per utilizzare lo schermo della tua auto, Ottocast Play2Video Ultra è la soluzione perfetta.

Il nuovo adattatore 3 in 1 trasforma la connessione cablata Apple CarPlay o Android Auto in modalità wireless in pochi secondi, eliminando la necessità di cavi disordinati e permettendoti di godere di una connettività senza interruzioni con il tuo iPhone o dispositivo Android.

Play2Video Ultra va ben oltre la semplice connessione wireless: il dispositivo presenta una sfilza di app di streaming popolari già pronte all’uso, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e IPTV. Questo significa che puoi iniziare a guardare i tuoi programmi preferiti direttamente dallo schermo della tua auto, con un audio cristallino, trasformando ogni sosta in un momento di intrattenimento.

L’esperienza è ulteriormente migliorata dall’App Hub, che permette di aggiungere fino a cinque app extra oltre quelle preinstallate, personalizzando la configurazione per un intrattenimento su misura. Il sistema operativo è un Android chiuso e sicuro, progettato per garantire prestazioni fluide e prevenire crash o vulnerabilità di sicurezza.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la riconnessione rapida e automatica: l’adattatore ricorda il tuo dispositivo e si ricollega autonomamente ogni volta che avvii l’auto, permettendoti di partire senza attese fastidiose. Inoltre, Play2Video Ultra è compatibile con i controlli originali della tua auto, così puoi mantenere le mani lontane dallo schermo e il controllo in sicurezza, con tempi di risposta a bassa latenza, un’interfaccia reattiva e chiamate chiare senza ritardi.

La durabilità è un altro punto di forza con un design moderno e una finitura IML premium, pronto per funzionare in condizioni estreme, da -20°C a 70°C. Il dispositivo supporta aggiornamenti firmware via OTA (FOTA), forniti regolarmente tramite l’app OttoPilot. Gli update si installano in background, mantenendo il sistema della tua auto sempre aggiornato senza alcun fastidio. Puoi anche accedere ai media locali tramite USB.

Ottocast Play2Video Ultra è disponibile in offerta a 99,99€, è possibile ottenere uno sconto del 20% grazie al nostro Coupon Esclusivo “GI20“.

NanoAI

L’era digitale ha trasformato ogni aspetto della nostra vita, e l’abitacolo dell’auto non fa eccezione. In questo contesto, NanoAI si presenta come un punto di svolta per modernizzare la tua vettura: un pratico copilota alimentato dall’AI, un alleato che ti accompagna nei tuoi spostamenti.

NanoAI è dotato di un’intelligenza artificiale conversazionale: basta pronunciare “Hey GPT” per avviare un’interazione vocale naturale, simile a quella umana, con un modello AI intuitivo. Questo ti consente di gestire navigazione, musica e ricevere aggiornamenti in tempo reale, mantenendo le mani saldamente sul volante.

Completa l’esperienza un display interattivo da 1,83”, rispondendo ai tuoi comandi vocali, mostrando aggiornamenti di rete e persino sincronizzandosi con la tua musica, arricchito da espressioni animate che danno vita al tuo assistente personale.

Una caratteristica distintiva è la tecnologia CloudSIM integrata, che assicura una connessione online costante senza la necessità di Wi-Fi, hotspot o una SIM fisica. Inoltre, NanoAI si spinge oltre le funzionalità standard di CarPlay e Android Auto grazie al suo sistema OttoDrive OS.

Basato su Android 13 e supportato da una combinazione di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, permette di scaricare e utilizzare liberamente app come Netflix, YouTube (grazie al Google Play Store integrato) o navigare sul web direttamente dallo schermo del tuo cruscotto.

L’installazione Plug & Play è semplicissima, progettata per veicoli dal 2016 in poi che dispongono di CarPlay cablato di fabbrica; funziona anche con le motociclette. Il sistema si mantiene aggiornato senza sforzo grazie agli aggiornamenti online FOTA.

Il prezzo di NanoAI è di 190,9€ in offerta lampo: anche in questo caso è possibile risparmiare un altro 20% grazie al coupon “GI20“.

Mini Adapter

Il Mini Adattatore Ottocast (2025) converte facilmente il tuo sistema CarPlay o Android Auto cablato in versione wireless: dimenticati dei cavi aggrovigliati e della scomodità di collegare il tuo smartphone ogni volta che sali in auto.

Il dispositivo si distingue per le sue dimensioni ridotte, paragonabili a quelle di una chiavetta USB, rendendolo discreto e portatile, compatibile con la maggior parte dei veicoli. La sua configurazione è incredibilmente semplice: basta collegarlo alla porta USB della tua auto, attivare il Wi-Fi e il Bluetooth sul telefono, e associare il dispositivo per una connessione immediata.

Grazie al Wi-Fi a 5 GHz e al Bluetooth 5.0, l’adattatore garantisce la massima stabilità e rapidità, con una connessione iniziale in soli 10 secondi e un ri-collegamento automatico in appena 3 secondi, quasi senza alcun ritardo. Inoltre basta premere il Pulsante Smart per disconnettere il dispositivo attuale e collegarne un altro.

Tutte le funzioni originali di CarPlay e Android Auto rimangono attive, incluse navigazione, musica online, chiamate, controllo Siri/Google e radio, il tutto controllabile tramite touch screen, volante o assistente vocale originale dell’auto.

Il prezzo è di soli 53,9€ con uno sconto aggiuntivo del 20% riscattando il coupon “GI20“.

Mirror Touch

Ottocast Mirror Touch è la soluzione innovativa per la tua esperienza di guida che trasforma il tuo smartphone in un dispositivo integrato perfettamente con il cruscotto, senza cavi e con un controllo intuitivo.

L’adattatore di nuova generazione è la prima soluzione al mondo per il controllo Bi-Mirroring in auto: non solo abilita CarPlay wireless trasformando la tua connessione cablata, ma permette anche una duplicazione completa dello schermo del tuo smartphone sul display dell’auto, eliminando le restrizioni sulle app imposte dalle soluzioni precedenti. È possibile visualizzare YouTube, Netflix e altro ancora direttamente sullo schermo della tua auto.

Potrai controllare il telefono direttamente dal cruscotto con una reattività in tempo reale, proprio come se lo avessi in mano, scorrendo, toccando e digitando senza interruzioni. La funzione di Screen Mirroring è disponibile per Android e iOS, ma solo per smartphone Android con il supporto DP (DisplayPort) e solo per iPhone 15 e superiori (con USB-C).

Mirror Touch garantisce una connessione immediata e una sincronizzazione istantanea. Appena entri in auto, lo schermo si attiva e mostra tutto ciò che vedi sul tuo smartphone, con una connessione fluida e senza alcun ritardo.

Questa integrazione migliora significativamente la sicurezza alla guida, permettendoti di utilizzare il cruscotto anziché il telefono e riducendo il rischio di incidenti.

Il nuovo adattatore Mirror Touch è in offerta lampo a 89,9€: non dimenticate di utilizzare il codice “GI20” per un extra sconto!

Screen Flow

Ogni viaggio si trasforma in un’esperienza ricca di intrattenimento e connettività avanzata con Ottocast Screen Flow. Equipaggiato con un ampio display touch da 11,4” (1.920 × 720 pixel) promette una visione nitida durante gli spostamenti quotidiani e i viaggi. Goditi la libertà di CarPlay e Android Auto wireless, eliminando la necessità di cavi e portando navigazione in tempo reale e musica direttamente sul tuo cruscotto.

Screen Flow integra un sistema basato su Android 13, trasformando la tua auto in un vero e proprio centro di intrattenimento mobile. Grazie alle sue app di streaming integrate (YouTube, Netflix, Spotify), puoi guardare film e serie TV e ascoltare la tua musica preferita. Le performance sono garantite dalla CPU quad-core con memorie da 2 GB RAM e 32 GB ROM.

La funzione Split-Screen 5:5 permettedi utilizzare contemporaneamente la navigazione mentre riproduci video. Il supporto Dual Bluetooth si connette contemporaneamente sia allo smartphone che all’audio dell’auto per la trasmissione wireless.

L’installazione è semplice e veloce e il dispositivo è pronto in pochi minuti. Ottocast Screen Flow rappresenta un passo avanti per una guida più intelligente ed è in promozione a 149,9€ con un ulteriore sconto del 20% con il coupon “GI20“.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ottocast.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.