OPPO Watch X2 Mini ufficiale in Italia: più compatto e sottile, ma senza rinunce

Ad di aprile di OPPO ha annunciato il suo nuovo Camera Phone in versione Ultra, insieme a tante novità per l’ecosistema del brand. Ora una di queste arriva in Italia: OPPO Watch X2 Mini è indossabile che va a riempire il vuoto creato dal fratello maggiore (disponibile solo nella versione da 46 mm). Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita alle nostre latitudini.

OPPO Watch X2 Mini: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OPPO

Dopo il lancio in Cina e in Italia del modello maggiore OPPO Watch X2, stavolta tocca al piccolo della serie. Si tratta di un dispositivo pensato per polsi più sottili, disponibile sia in versione per il pubblico femminile che per quello maschile; il quadrante misura 43 mm (contro i 46 mm della variante standard) mentre il display 1,32″. Ancora una volta siamo alle prese con una soluzione premium, realizzata in acciaio e con un’elegante vetro protettivo curvo.

C’è anche una versione placcata in oro 18 carati, mentre i cinturini sono disponibili sia in silicone che in pelle. Lo schermo AMOLED ha una luminosità fino a 1.000 nit (l’ideale sotto la luce del sole) mentre a muovere il tutto ritroviamo lo Snapdragon W5 di Qualcomm.

Il nuovo indossabile è stato lanciato in Italia il 2 settembre, insieme alla serie OPPO Reno 14. Per quanto riguarda il prezzo, OPPO Watch X2 Mini debutta a 329,9€ per entrambe le versioni disponibili: Nebula Black con la scocca nera e la variante oro Glimmer Gold. Nello store ufficiale con l’aggiunta di 1€ è possibile ricevere gli auricolari Enco Buds 3 Pro (Glaze White). Nelle prossime ore lo smartwatch sarà acquistabile anche su Amazon.

Ricordiamo che in Cina l’orologio ha fatto capolino durante l’evento OPPO diaprile, insieme al top di gamma Find X8 Ultra, Find X8s e X8s+ e il tablet premium Pad 4 Pro.

OPPO Watch X2 Mini – Scheda tecnica (Italia)

Crediti: OPPO

dimensioni e peso – 43,2 x 43,2 x 11 mm, 37,8 grammi (cinturino escluso)

cornice in acciaio inossidabile + vetro protettivo 2.5D + cinturino in silicone o pelle vegana

display AMOLED LTPO da 1,32″ HD (466 x 466) con AOD, 353 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità

chipset Snapdragon W5 Gen 1 + BES2800BP

2 GB di RAM

32 GB di ROM

4 GB eMMC per RTOS

batteria da 345 mAh di valore nominale (354 mAh di valore tipico) con ricarica rapida (fino a 2,5 giorni in modalità smart, 7 giorni in modalità risparmio energetico)

impermeabilità fino a 5 ATM + certificazione IP68

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

eSIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC

sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

oltre 100 modalità sportive

sistema operativo Wear OS di Google e RTOS (in Cina è presente ColorOS Watch 7.0 con funzioni AI tramite DeepSeek)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.