OPPO Reno 14 vs Reno 3: quali sono le differenze

La compagnia cinese ha annunciato i nuovi smartphone della serie Reno, ancora una volta con un look stiloso ed alcune colorazioni fresche e piacevoli. Nel nostro confronto tra OPPO Reno 14 vs Reno 13 andiamo a vedere quali sono le differenze tra i due modelli, sia in termini di estetica che di specifiche: ecco tutti i dettagli, con uno sguardo al fratello perduto Reno 14 Pro (assente in Italia).

Quali sono le differenze tra OPPO Reno 14 e Reno 13

Design a confronto

Crediti: OPPO

Come avvenuto con i precedenti Reno 13 e 13 Pro anche quest’anno la compagnia cinese ha lanciato due dispositivi della serie. I nuovi OPPO Reno 14 e 14 Pro hanno debuttato in Cina a maggio mentre il lancio in Italia è avvenuto il 2 settembre, ma solo per Reno 14, 14 F e 14 FS (gli ultimi due sono esclusivi dei mercati Global).

Il design cambia di poco rispetto alla precedente generazione, ma senza stravolgimenti. C’è un modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, un ampio schermo Flat con punch hole centrale, cornici sottili e bordi dritti.

Crediti: OPPO

Non sembrano esserci gradi differenze di stile tra OPPO Reno 14 e Reno 13, a parte i colori della scocca. Tuttavia il modello più recente monta un triplo flash LED composto da un doppio flash principale ed uno ad anello. Le dimensioni del display non cambiano, con un pannello da 6,59″.

In Cina è stato lanciato anche OPPO Reno 14 Pro, assente in Italia: la variante superiore monta un’unità da 6,83″ di diagonale, similmente a Reno 13 Pro e presenta alcune differenze tecniche.

Specifiche e prezzo a confronto

Le specifiche della serie puntano completamente su soluzioni MediaTek. OPPO Reno 14 monta il Dimensity 8350, ossia lo stesso SoC di Reno 13 e 13 Pro: di seguito trovate tutte le differenze tra i due modelli standard, presenti in Italia.

Abbiamo incluso anche OPPO Reno 14 Pro per mostrare cosa cambia tra i vari dispositivi della gamma, ma ricordiamo ancora una volta che questo non è stato lanciato in Italia. Il dispositivo monta il nuovo Dimensity 8450: si tratta di una versione alternativa del Dimensity 8400, primo chipset MediaTek per la fascia media con architettura All Big Core.

OPPO Reno 14 (ITALIA) OPPO Reno 13 (ITALIA) OPPO Reno 14 Pro (CINA) 157,9 x 74,73 x 7,42 mm

187 grammi 157,90 x 74,73 x 7,24 mm

181 grammi 163,35 x 76,98 x 7,58/7,48 mm

201 grammi IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 • AMOLED

• Flat

• 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256)

• 120 Hz

• 240 Hz campionamento tocco

• 10 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.200 nit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Flat

• 6,59″ 1.5K (2.760 x 1.256)

• 120 Hz

• 180 Hz campionamento tocco

• 10 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.200 nit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Flat

• 6,83″ 1.5K (2.800 x 1.272)

• 120 Hz

• 240 Hz campionamento tocco

• 10 bit

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.200 nit MediaTek Dimensity 8350

4 nm TSMC MediaTek Dimensity 8350

4 nm TSMC MediaTek Dimensity 8450

4 nm TSMC 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715

3 x 3,2 GHz – Cortex-A715

4 x 2,2 GHz – Cortex-A510 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715

3 x 3,2 GHz – Cortex-A715

4 x 2,2 GHz – Cortex-A510 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725

3 x 3,0 GHz – Cortex-A725

4 x 2,1 GHz – Cortex-A725 Mali-G615 MP6 Mali-G615 MP6 GPU: / 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 512 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 256/512 GB/1 TB UFS 3.1 Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Micro SD: ❌ Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo • 50 MP f/1.8, IMX882, PDAF, OIS

• 8 MP f/2.2, OV08D, ultra-wide

• 50 MP f/2.8, teleobiettivo periscopico Samsung JN5, OIS



• triplo flash LED • 50 MP f/1.8, IMX882, PDAF, OIS

• 8 MP f/2.2, OV08D, ultra-wide

• 2 MP f/2.4, mono • 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

• 50 MP f/2.0, ultra-wide

• 50 MP f/2.8, teleobiettivo periscopico Samsung JN5, OIS 50 MP f/2.0 con autofocus 50 MP f/2.0 con autofocus 50 MP f/2.0 con autofocus 6.000 mAh 5.600 mAh 6.200 mAh 80W 80W 80W

ricarica wireless 50W Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM: / eSIM: / eSIM: / Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6e Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 5.4 NFC: ✔️ NFC: ✔️ NFC: ✔️ GPS GPS GPS USB-C USB-C USB-C Speaker stereo Speaker stereo Speaker stereo Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Mini jack cuffie: ❌ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ Infrarossi: ✔️ ColorOS 15

Android 15 ColorOS 15

Android 15 ColorOS 15

Android 15 Prezzo al lancio

12/512 GB – 599,9€ Prezzo al lancio

12/256 GB – 549,9€ Prezzo al lancio

12/256 GB – 2.999 CNY (371€)

12/512 GB – 3.299 CNY (408€)

16/512 GB – 3.499 CNY (433€)

16 GB/1 TB – 3.999 CNY (495€)

Conclusioni e dove comprare

Belli ed eleganti, OPPO Reno 14 e Reno 14 Pro rappresentano una naturale evoluzione (tecnica e stilistica) rispetto alla gamma precedente.

Le migliorie di Reno 14 Pro non sembrano essere penalizzanti per chi sceglie il fratello minore: un display più grande, un chipset più recente, la ricarica wireless ed un ultra-wide migliore, ma entrambi hanno un tele con zoom periscopico. Comunque ricordiamo che il modello Pro quest’anno non è arrivato in Italia, quindi alle nostre latitudini il problema non si pone.

Passando al rapporto tra Reno 14 e Reno 13 le differenze sono praticamente minime: in soldoni il passaggio alla nuova generazione è giustificato dal miglioramento del comparto fotografico, che per la prima volta guadagna il già citato teleobiettivo periscopico (sul modello base).

Il nuovo Reno 14 è stato lanciato in Italia a 599,9€ (lo trovate nello store ufficiale, da MediaWorld, Unieuro e non solo). Il precedente Reno 13 è disponibile allo street price di 399,9€ – nel momento in cui scriviamo – quindi ad una cifra più contenuta. A voi la scelta tra i due mid-range di casa OPPO!

