La serie OPPO Reno 14 è ufficiale in Italia: novità e prezzi

La nuova serie OPPO Reno 14 arriva in Italia: composta da tre modelli, la gamma presenta un look elegantissimo e stiloso, migliorie nel comparto fotografico e tante novità. Diamo un’occhiata a tutti i dettagli, insieme al prezzo in Italia e alle offerte lancio sia nello store ufficiale che da Unieuro, MediaWorld e non solo.

OPPO Reno 14 debutta in Italia insieme a Reno 14 F e Reno 14 FS 5G: tutto sui nuovi smartphone della serie

Prezzo e offerte lancio

I nuovi OPPO Reno 14 5G, Reno 14 F 5G e Reno 14 FS 5G sono disponibili da oggi nelle colorazioni Opal Blue e Luminous Green, al prezzo di partenza di 379,9€. Tutti i dispositivi sono acquistabili su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. Di seguito trovate tutte le configurazioni con il relativo prezzo.

OPPO Reno 14 5G – 12/512 GB – 599,9€

OPPO Reno 14 FS 5G – 12/512 GB – 449,9€

OPPO Reno 14 F 5G – 8/256 GB – 379,9€

OPPO STORE

Acquistando i nuovi smartphone su OPPO Store è possibile usufruire di uno sconto di 50€ per Reno 14 e uno sconto di 30€ per Reno 14 F e FS,

a fronte della registrazione tramite validazione IMEI o registrazione alla newsletter dello store entro il 30 settembre 2025.

Inoltre con ogni acquisto, è incluso un set di gadget esclusivi (tote bag e cardholder) ed è possibile acquistare anche una custodia protettiva o un caricabatterie originale al prezzo di 1,99€.

Tutti gli ordini danno diritto al raddoppio dei punti reward della community e includono la protezione OPPO Care. Per chi partecipa al programma di trade-in, è previsto un ulteriore sconto di 20€ sul nuovo acquisto.

MEDIAWORLD

Fino al 30 settembre OPPO ha attivato una promozione trade-in presso i punti vendita MediaWorld, con un incentivo extra dedicato alla permuta. Gli utenti possono portare in negozio qualsiasi modello di smartphone usato, valutato e testato in loco da un partner terzo in collaborazione con MediaWorld. A seguito della valutazione, OPPO offre un bonus aggiuntivo di 50€ sull’acquisto del Reno 14 e di 30€ sui modelli Reno 14 FS e Reno14 F.

UNIEURO

Fino al 30 settembre è presente una promozione trade-in anche da Unieuro: stessa procedura e stessi buoni (da 50€ e 30€) per i nuovi modelli della serie.

CARICATORE IN OMAGGIO

Infine, sempre fino al 30 settembre, acquistando uno smartphone della gamma presso i punti vendita – sia fisici che online – delle catene Euronics, Expert e GRE è possibile ricevere in omaggio un caricatore originale SUPERVOOC 80W per Reno 14 e da 45W per Reno 14 F e FS.

Tutte le novità della serie Reno 14

La nuova gamma del brand è composta da OPPO Reno 14, Reno 14 F e Reno 14 FS, tutti modelli dotati di connettività 5G. Manca all’appello la versione Reno 14 Pro, esclusiva cinese e di alcuni mercati internazionali.

Per quanto riguarda la parte estetica è presente il nuovo design Iridescent Mermaid. OPPO ha sviluppato l’Iridescent Glow Process, un’elaborata tecnica che prevede dodici processi di rivestimento raffinati. Attraverso cinque fasi di produzione ad alta precisione, vengono incise trame ottiche ultra-sottili a livello microscopico, dando vita a spettacolari rifrazioni di luce fluide che conferiscono alla cover posteriore la sua iconica finitura cangiante.

Reno 14 presenta una scocca posteriore in vetro modellato monoblocco, incorniciata da un frame in alluminio di grado aerospaziale. Tutti i modelli della serie sono certificati IP66, IP68 e IP69 per la resistenza a polvere e acqua e ora sono dotati di un’interfaccia USB trattata con un rivestimento anticorrosione di grado platino.

Gli smartphone presentano display AMOLED piatti con bordi sottili e supportano le funzioni Splash Touch e Glove Mode, permettendo al display di rimanere reattivo anche con mani bagnate o indossando i guanti.

Un altro aspetto importante riguarda il sistema AI Flash Photography: Reno 14 è dotato di un innovativo triplo flash. Due unità accompagnato la fotocamera principale e quella ultra-wide mentre il terzo flash supporta il teleobiettivo. Questo sistema offre una luminosità fino a 10 volte superiore rispetto alla generazione precedente, assicurando un’illuminazione efficace anche durante lo zoom.

Rispetto al precedente OPPO Reno 13, il nuovo modello di punta della famiglia include un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3.5X.

Reno 14 F e FS 5G sono dotati di un sistema a doppio flash, progettato per garantire un’illuminazione eccellente a corto raggio, con una luminosità doppia rispetto alla generazione precedente.

Prosegue la tradizione dell’imaging AI con tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come AI LivePhoto 2.0, AI Editor, Ricomposizione AI, AI Eraser ed AI-Enhanced 4K HDR Video.

Tra le novità, OPPO ha annunciato una collaborazione creativa con Toiletpaper, che reinterpreta lo spirito audace e distintivo della serie

riletti attraverso l’inconfondibile linguaggio del collettivo: ironico, colorato, surreale. Il risultato è una campagna originale e d’impatto.

Specifiche complete

OPPO Reno 14

Dimensioni e peso – 157,9 x 74,73 x 7,42 mm per 187 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,35 GHz – Cortex-A715 3 x 3,2 GHz – Cortex-A715 4 x 2,2 GHz – Cortex-A510

GPU Mali-G615 MP6

12 GB RAM LPDDR5X

512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W

Fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.8) con IMX882, OIS, ultra-wide OV08D e teleobiettivo periscopico Samsung JN5

Selfie camera da 50 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C 2.0, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 14 F 5G

Dimensioni e peso – 158,12 x 74,99 x 7,78 mm per 180 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat OLED da 6,57″ 1.5K+ (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.400 nit, colore 10 bit e protezione AGC Dragontrail DT-STAR D+

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Adreno 710

8 GB RAM LPDDR4X

256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX882, OIS, ultra-wide OV08D e macro

Selfie camera da 32 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C 2.0, Speaker stereo, Google Gemini

Android 15 con ColorOS 15

OPPO Reno 14 FS 5G

Dimensioni e peso – 158,16 x 74,99 x 7,82 mm per 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat OLED da 6,57″ 1.5K+ (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.400 nit, colore 10 bit e protezione AGC Dragontrail DT-STAR D+

Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Adreno 710

12 GB RAM LPDDR4X

512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB (micro SD)

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX882, OIS, ultra-wide OV08D e macro

Selfie camera da 32 MP (f/2.0) con autofocus

Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C 2.0, Speaker stereo, Google Gemini

Android 15 con ColorOS 15

