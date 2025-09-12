OPPO Pad 5 farà compagnia alla serie Find X9: leak svela quasi tutto

La serie di tablet del brand cinese sta per ricevere una nuova aggiunta: non si tratterebbe della versione base dopo Pad 4 Pro, ma dovrebbe far parte della nuova generazione. OPPO Pad 5 sarebbe in dirittura d’arrivo in Cina a stretto giro, in ottima compagnia; inoltre dovrebbe arrivare anche sotto OnePlus, come rebrand.
OPPO Pad 5 in dirittura d’arrivo: un insider svela quasi tutti i dettagli del nuovo tablet
Le ultime novità arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese che ormai conosciamo bene. Quest’anno l’azienda ha annunciato il tablet di punta OPPO Pad 4 Pro, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite ed arrivato in Italia come OnePlus Pad 3.
La prossima aggiunta sarà direttamente OPPO Pad 5, secondo quanto rivelato: un modello di poco più “modesto”, con un ampio schermo da 12,1″ a 144 Hz (LCD), il Dimensity 9400+ di MediaTek e 10.300 mAh di batteria, con ricarica da 67W.
Il tablet dovrebbe arrivare in Cina anche con OnePlus, pare solo con colorazioni differenti. Non è chiaro se avremo anche una versione Global, ma a questo punto resta da vedere se il modello internazionale sarà annunciato con OPPO oppure OnePlus.
Il nuovo OPPO Pad 5 non è stato ancora confermato ufficialmente: secondo l’insider il lancio sarebbe previsto ad ottobre, insieme alla serie Find X9. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, con tutti i leak finora.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 579 grammi
- Colorazioni: Viola, Argento, Grigio
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 12,1″ 3K+ con refresh rate 144 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
- GPU: Immortalis-G925 MC12
- RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 10.300 mAh
- Ricarica: 67W
- Fotocamera: singola 8 MP
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16