OPPO Pad 5 farà compagnia alla serie Find X9: leak svela quasi tutto

Pad 4 Pro - Crediti: OPPO

La serie di tablet del brand cinese sta per ricevere una nuova aggiunta: non si tratterebbe della versione base dopo Pad 4 Pro, ma dovrebbe far parte della nuova generazione. OPPO Pad 5 sarebbe in dirittura d’arrivo in Cina a stretto giro, in ottima compagnia; inoltre dovrebbe arrivare anche sotto OnePlus, come rebrand.

OPPO Pad 5 in dirittura d’arrivo: un insider svela quasi tutti i dettagli del nuovo tablet

oppo pad 4 pro
Pad 4 Pro – Crediti: OPPO

Le ultime novità arrivano dal solito Digital Chat Station, insider cinese che ormai conosciamo bene. Quest’anno l’azienda ha annunciato il tablet di punta OPPO Pad 4 Pro, equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite ed arrivato in Italia come OnePlus Pad 3.

La prossima aggiunta sarà direttamente OPPO Pad 5, secondo quanto rivelato: un modello di poco più “modesto”, con un ampio schermo da 12,1″ a 144 Hz (LCD), il Dimensity 9400+ di MediaTek e 10.300 mAh di batteria, con ricarica da 67W.

Il tablet dovrebbe arrivare in Cina anche con OnePlus, pare solo con colorazioni differenti. Non è chiaro se avremo anche una versione Global, ma a questo punto resta da vedere se il modello internazionale sarà annunciato con OPPO oppure OnePlus.

Il nuovo OPPO Pad 5 non è stato ancora confermato ufficialmente: secondo l’insider il lancio sarebbe previsto ad ottobre, insieme alla serie Find X9. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, con tutti i leak finora.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 579 grammi
  • Colorazioni: Viola, Argento, Grigio
  • Certificazione: /
  • Display: Flat LCD 12,1″ 3K+ con refresh rate 144 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento /
  • SoC: MediaTek Dimensity 9400+, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 3,73 GHz – Cortex X925
    • 3 x 3,3 GHz – Cortex X4
    • 4 x 2,4 GHz – Cortex A720
  • GPU: Immortalis-G925 MC12
  • RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 10.300 mAh
  • Ricarica: 67W
  • Fotocamera: singola 8 MP
  • Selfie camera: /
  • Connettività e altro: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, speaker stereo, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16