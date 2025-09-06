OPPO Find X9 e X9 Pro: tutto quello che sappiamo sui prossimi flagship

Vista la mole di indiscrezioni è arrivato il momento di fare il punto della situazione. OPPO Find X9 e X9 Pro sembrano non avere più segreti, almeno lato specifiche: ecco tutto quello che sappiamo finora tramite i leak, in attesa di dettagli ufficiali su scheda tecnica, prezzo e uscita (sia in Cina che Global).

OPPO Find X9 e Find X9 Pro: tutto quello sappiamo finora su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Leak

Design e display

Il presunto design della serie Find X9 – Crediti: Weibo

Il design della serie OPPO Find X9 dovrebbe rappresentare il primo cambio di rotta rispetto ai modelli della famiglia Find X8. La fotocamera circolare in uso da varie generazione dovrebbe lanciare il posto ad un modulo squadrato contenente un trittico di sensori.

Frontalmente ci sarebbe un ampio schermo piatto con cornici ultra-sottili e simmetriche su quattro lati (grazie alla tecnologia LIPO, Low-Injection Pressure Overmolding). Le dimensioni sarebbero di 6,59″ di diagonale per il modello standard e 6,78″ per il fratello maggiore OPPO Find X9 Pro.

La selfie camera troverebbe spazio all’interno di un punch hole centrale mentre la sicurezza sarebbe affidata ad un lettore d’impronte ad ultrasuoni.

Non mancherebbe una scocca impermeabile, con certificazione IP69 contro polvere ed acqua (anche getti ad alta pressione). Entrambi i dispositivi sarebbero dotati del nuovo tasto Plus Key di OPPO e OnePlus.

Specifiche tecniche

Crediti: @ACE100xd (X)

Il cuore della serie OPPO Find X9 sarà il Dimensity 9500 di MediaTek, prossimo chipset di punta della casa taiwanese. Il SoC dovrebbe spingersi fino ai 4,21 GHz di frequenza massima ed offrire nuovamente un’architettura All Big Core (sono con core ad alte performance). Ci sarebbe una GPU Immortal rinnovata, sempre con il ray tracing hardware ma con supporto alla tecnologia SME di ARM (Scalable Matrix Extension).

Batteria

Dimenticate le batterie di Find X8 e X8 Pro, rispettivamente da 5.630 mAh e 5.910 mAh. I nuovi top di gamma dovrebbero fare un salto in avanti di alto livello, con unità al silicio-carbonio da 7.025 mAh e 7.550 mAh, in entrambi i casi con ricarica da 80W e wireless da 50W. Nonostante le enormi batterie i dispositivi misurano 7,99 mm e 8,25 mm di spessore, come mostrato da foto ufficiali.

Si vocifera che Find X9 Pro possa avere il supporto alla ricarica wireless magnetica, non una soluzione tramite cover come quella della gamma Find X8 ma con dei magneti inseriti direttamente sotto la scocca in stile MagSafe di Apple.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OPPO Find X9 Pro segnerebbe una direzione differente rispetto alla precedenti generazioni. La Quad Camera e il doppio periscopio di OPPO Find X8 Pro e Find X8 Ultra cederebbero il posto ad una tripla fotocamera.

Questa sarebbe composta da un sensore principale Sony LYT-828 da 50 MP (con OIS) accompagnato da un ultra-grandangolare e da un singolo teleobiettivo periscopico, un modulo Samsung HP5 da 200 MP. Ci sarebbe poi l’aggiunta di un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica, soluzione presente su Find X8 Ultra ma assente su Find X8 Pro.

Passando a OPPO Find X9 base si vocifera di un trittico da 50 + 50 + 50 MP con un sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP (con OIS), ultra-wide e teleobiettivo periscopico. Lo stesso comparto di Find X8 ma con sensori differenti.

Lato selfie entrambi gli smartphone monterebbero un’unità da 50 MP, Samsung JN5 per il modello Pro e JN1 per la versione standard.

OPPO Find X9 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 7,99 mm

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED LTPO 6,59″ 1.5K+ (2.7820 × 1.256 pixel) con tecnologia LIPO, refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: (INEDITO) MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – Cortex-X930 “Travis” 3 x 3,5 GHz – Cortex-X930 “Alto” 4 x 2,7 GHz Cortex-A730 “Gelas”

GPU: Immortalis “Drage”, Mali-G1-Ultra MC12 1 MHz

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.025 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.5-2.0-2.1) con LYT-808, OIS, ultra-wide Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung JN9 con OIS e zoom ottico 3X | Hasselblad + imaging OPPO Lumo

Selfie camera: Samsung JN1 50 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IRt, tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

OPPO Find X9 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 8,25 mm

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED LTPO 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel) con tecnologia LIPO, refresh rate 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: (INEDITO) MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – Cortex-X930 “Travis” 3 x 3,5 GHz – Cortex-X930 “Alto” 4 x 2,7 GHz Cortex-A730 “Gelas”

GPU: Immortalis “Drage”, Mali-G1-Ultra MC12 1 MHz

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5X

Storage: 128/256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.550 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.5-2.0-2.1) con LYT-828, OIS, ultra-wide Samsung JN5 e teleobiettivo periscopico Samsung HP5 con OIS e zoom ottico 3X | Hasselblad + imaging OPPO Lumo + sensore multispettrale

Selfie camera: Samsung JN5 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16

Quanto costano OPPO Find X9 e X9 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di OPPO Find X9 e X9 Pro non è stata ancora svelata: si guarda a fine settembre o al massimo al mese di ottobre per il lancio in Cina. Per quanto riguarda l’uscita Global, un insider sostiene che la gamma arriverà il 28 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 6 settembre