OPPO Find X9 Pro sfida una fotocamera professionale da 12.000€

Il debutto di OPPO Find X9 Pro è fissato per il mese di ottobre e ancora una volta saremo alle prese con un Camera Phone. La compagnia cinese ha deciso di sfidare un vero e proprio gigante della fotografia, senza colpi di testa o proclami altisonanti. Una breve confronto fotografico in cui vengono mostrate le potenzialità del flagship alle prese con un rivale d’eccezione.

OPPO Find X9 Pro lancia il guanto di sfida a Hasselblad X2D II 100C: ecco com’è andata

Il modello Hasselblad X2D II 100C è in vendita in Italia al prezzo di 7.200€ per il solo corpo macchina mentre si sale a 11.399€ con obiettivi XCD 25/55V e XCD 25/38V, fino ad un massimo di 11.999€ con obiettivo XCD 25/90V. Parliamo di una delle migliori soluzioni sulla piazza, un dispositivo professionale ad alte prestazioni.

Uno smartphone da circa 1.000€ può reggere il confronto? Chiaramente no, ma il risultato finale non è poi così pietoso, anzi OPPO Find X9 Pro si difende bene.

L’audace sfida è stata pubblicata sul social cinese Weibo da uno dei manager di OPPO: il dirigente ha mostrato un sample della fotocamera di Find X9 Pro e lo stesso scatto è stato ripreso anche da una Hasselblad X2D II 100C. Quest’ultima offre una gamma dinamica ed una profondità inarrivabili: parliamo pur sempre di pixel da 3,76 µm contro il comparto di uno smartphone.

Nonostante ciò il top di gamma di OPPO offre buone performance per il colore e la nitidezza. Il dispositivo monta un teleobiettivo periscopico Samsung ISOCEL HP5 da 200 MP in combinazione con un sensore principale Sony LYT-828 da 50 MP (non ancora confermato) ed un ultra-wide da 50 MP. Il comparto è stato ottimizzato in collaborazione con Hasselblad e col dispositivo arriverà anche un kit in grado di migliorare la portare del teleobiettivo fino a 220 mm.

Il nuovo OPPO Find X9 Pro non è in grado di sostituire una soluzione professionale da 12.000€, ma è sicuramente capace di offrire scatti al top: una caratteristica utile sia agli appassionati di fotografia e che ai content creator. Per saperne di più sulla nuova serie di punta di OPPO date un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme finora.