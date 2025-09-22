OPPO Find X9 ha una data ufficiale: è scontro tra top di gamma

Con l’annuncio del nuovo chipset di punta MediaTek arriva anche la conferma ufficiale della data di presentazione di OPPO Find X9 e X9 Pro. Il lancio è vicino e nello stesso periodo arriveranno tutti i principali rivali: insomma, lo scontro dei top di gamma è ormai imminente.
OPPO Find X9 e X9 Pro: ufficiale la data di presentazione della nuova serie
È guerra aperta tra OPPO Find X9 e X9 Pro e i principali top di gamma di nuova generazione: la data di presentazione degli ultimi flagship di OPPO è fissata per il 16 ottobre. Insomma, ottobre sarà un mese da cardiopalma dato che vedrà il lancio di tantissimi modelli di punta.
Ad aprire le danze sarà Xiaomi 17 già a settembre e dovrebbe essere l’unica gamma ad uscire in anticipo. Il prossimo mese sarà davvero intenso, con numerosi appuntamenti: alcuni sono già confermati e altri sono praticamente certi ma manca ancora una data.
Per quanto riguarda la famiglia OPPO Find X9 è stato confermato che a muovere il tutto ci sarà il Dimensity 9500, appena annunciato. Nel corso della OPPO Developer Conference del 15 ottobre sarà la volta di ColorOS 16: la nuova UI sarà a bordo dei flagship OPPO e di OnePlus 15 cinese (in Occidente c’è sempre la OxygenOS, a meno di un colpo di scena).
Infine l’azienda ha confermato la presenza di una super batteria al silicio-carbonio da ben 7.500 mAh: di certo un grande passo avanti rispetto ai 5.910 mAh di OPPO Find X8 Pro.
Tutti gli appuntamenti con i prossimi top di gamma
- Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Ultra – 25 settembre
- OPPO Find X9 e X9 Pro – 25 settembre
- vivo X300 e X300 Pro – 13 ottobre
- Realme GT 8 e GT 8 Pro – ottobre
- OnePlus 15 – ottobre
- Honor Magic 8 e 8 Pro – ottobre