OPPO Find X9 ha una data ufficiale: è scontro tra top di gamma

Con l’annuncio del nuovo chipset di punta MediaTek arriva anche la conferma ufficiale della data di presentazione di OPPO Find X9 e X9 Pro. Il lancio è vicino e nello stesso periodo arriveranno tutti i principali rivali: insomma, lo scontro dei top di gamma è ormai imminente.

OPPO Find X9 e X9 Pro: ufficiale la data di presentazione della nuova serie

Crediti: OPPO

È guerra aperta tra OPPO Find X9 e X9 Pro e i principali top di gamma di nuova generazione: la data di presentazione degli ultimi flagship di OPPO è fissata per il 16 ottobre. Insomma, ottobre sarà un mese da cardiopalma dato che vedrà il lancio di tantissimi modelli di punta.

Ad aprire le danze sarà Xiaomi 17 già a settembre e dovrebbe essere l’unica gamma ad uscire in anticipo. Il prossimo mese sarà davvero intenso, con numerosi appuntamenti: alcuni sono già confermati e altri sono praticamente certi ma manca ancora una data.

Per quanto riguarda la famiglia OPPO Find X9 è stato confermato che a muovere il tutto ci sarà il Dimensity 9500, appena annunciato. Nel corso della OPPO Developer Conference del 15 ottobre sarà la volta di ColorOS 16: la nuova UI sarà a bordo dei flagship OPPO e di OnePlus 15 cinese (in Occidente c’è sempre la OxygenOS, a meno di un colpo di scena).

Infine l’azienda ha confermato la presenza di una super batteria al silicio-carbonio da ben 7.500 mAh: di certo un grande passo avanti rispetto ai 5.910 mAh di OPPO Find X8 Pro.

Tutti gli appuntamenti con i prossimi top di gamma