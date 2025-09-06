OPPO Find X9 Global potrebbe battere tutti sul tempo: ecco la data

Solitamente tra il lancio in Cina di una nuova generazione di flagship e il debutto internazionale possono passare anche alcuni mesi. Tuttavia questa non sarebbe la strategia dietro l’uscita di OPPO Find X9 e X9 Pro: le versione Global potrebbe essere quasi dietro l’angolo, secondo le ultime novità.

OPPO Find X9 e X9 Pro in arrivo Global già ad ottobre: smacco a Xiaomi 16, secondo questo leak

Find X8 Pro – OPPO

Un noto insider sostiene che il lancio Global di OPPO Find X9 e X9 Pro sarebbe previsto per il 28 ottobre, in netto anticipo rispetto alla scorsa generazione. La serie Find X8 è stata presentata in Cina il 24 ottobre 2024, per poi fare capolino nei mercati internazionali un mese dopo, il 21 novembre.

Questo vuol dire che la famiglia Find X9 dovrebbe arrivare in Cina verso fine settembre o nel corso del mese di ottobre. Le finestre di lancio si fanno sempre più strette: quest’anno Qualcomm e MediaTek dovrebbero presentare i loro SoC prima del solito (entro settembre) e questo ha causato un lancio anticipato per tutti i top di gamma principali.

Tuttavia è improbabile che Xiaomi 16 arrivi in versione Global entro fine anno. Probabilmente la casa di Lei Jun continuerà con la sua strategia, aspettando la fiera tech di Barcellona (il MWC 2026 si terrà dal da 2 al 5 marzo).

Tornando a OPPO Find X9 e X9 Pro, restiamo in attesa di una conferma ufficiale sul lancio. Intanto nel nostro approfondimento trovate tutti i leak finora; a proposito dell’uscita in Italia non è da escludere che l’azienda continui quanto fatto con l’attuale gamma X8, portando solo il modello Pro.