OPPO Find X9 avrà una batteria enorme, ma un corpo sottile

Torniamo a parlare di OPPO Find X9 (e del fratello maggiore Pro), stavolta con i primi dettagli ufficiali. Un dirigente del brand ha pubblicato due foto che mostrano i dispositivi dal vivo – ma il look è celato – ed il rispettivo spessore. Entrambi avranno un corpo sottile ma le batterie saranno gigantesche rispetto alla serie Find X8.

OPPO Find X9: c’è la prima immagine ufficiale, con uno sguardo allo spessore del flagship

Find X9 Pro – Crediti: OPPO

Stando a quanto rivelato dal Product Manager della serie Find (Zhou Yibao), il prossimo OPPO Find X9 avrà uno spessore di 7,99 mm ed una batteria superiore di almeno 1.000 mAh rispetto a Find X8.

Le dimensioni della scocca non sembrano cambiare di molto dato che il modello attuale presenta uno spessore di 7,85/7,95 mm in base alla colorazione. Tuttavia la batteria dovrebbe passare da 5.630 mAh ad almeno 6.600 mAh: secondo i leak più recenti si tratterebbe di un’unità di ben 7.025 mAh.

Passando a OPPO Find X9 Pro, il dirigente conferma che avremo uno spessore di 8,25 mm ed una batteria maggiorata di almeno 1.500 mAh rispetto a Find X8 Pro (8,24/8,34 mm).

Per fare un paragone, l’attuale top di gamma monta un’unità da 5.910 mAh quindi l’ipotesi più papabile è che il successore avrà a bordo una soluzione da almeno 7.550 mAh.

Insomma, entrambi i top di gamma dovrebbero offrire dimensioni simili ai precedenti dispositivi ma con batterie al silicio-carbonio enormi. Se volete scoprire tutte le novità della serie Find X9 date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme finora.