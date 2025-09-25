OPPO mostra le potenzialità di ColorOS 16: prestazioni e animazioni senza precedenti | Video

La data di presentazione di ColorOS 16 è ancora “lontana”: il lancio è fissato per 15 ottobre ma nel frattempo OPPO sa bene come stuzzicare gli appassionati. Ci sono già una sfilza di video che mostrano la nuova versione dell’UI in azione: fluida e scattante, sembra che la compagnia cinese abbia sfornato un software davvero niente male.

ColorOS 16 mostrata in video: come migliorerà la nuova interfaccia di OPPO

Crediti: OPPO

I vari video della ColorOS 16 mostrano sia le performance dell’UI di OPPO, sia nuova funzionalità. Si tratta di una panoramica abbastanza ampia, che offre una ghiotta anticipazione. Ricordiamo che il lancio del 15 ottobre è riservato agli utenti cinese: il giorno successivo ci sarà la presentazione della serie OPPO Find X9, i primi smartphone con ColorOS 16 nativo.

Per quanto riguarda i mercati Global, mancano ancora dettagli ufficiali quindi dovremo necessariamente pazientare. Di seguito trovate i vari video pubblicati da OPPO, che mostrano l’UI in azione e alcune delle novità in arrivo.

Star Compiler è un nuovo elemento che permette una riduzione del carico del sistema di circa il 14%, con miglioramenti nelle prestazioni che possono arrivare anche al 26%. Aurora Engine si occupa del rendering dell’interfaccia utente e riduce i tempi di risposta al tocco di circa il 40%, al contempo migliorando la stabilità del frame delle animazioni di scorrimento nelle app di terze parti di circa il 52%.

Tidal Engine anticipa i momenti in cui il sistema rischia il sovraccarico ed un calo di frame, controllando in modo intelligente la potenza del chipset e migliorando la stabilità delle animazioni nei momenti più pesanti.

Oltre alla serie Find X9 anche il nuovo OnePlus 15 monterà ColorOS 16, ma solo in Cina (a livello Global è ancora in uso la OxygenOS, anche per il codice dei due software è unificato).

Per non farci mancare nulla c’è anche un video in cui OPPO mette a confronto la fluidità delle animazioni della nuova ColorOS e di iOS, il sistema proprietario di Cupertino.

Ricordiamo ancora una volta che l’appuntamento con OPPO è fissato per il 15 ottobre: durante la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori sarà svelata ufficialmente la nuova UI mentre il giorno successivo sarà la volta dei top di gamma OPPO Find X9 e X9 Pro, con ColorOS 16 e Dimensity 9500. Infine ecco la lista provvisoria degli smartphone che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento software.