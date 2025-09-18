OPPO lancerà ColorOS 16 ad ottobre: c’è una data, ma non è vicina

Con l’uscita di Android 16 stabile i lavori sui prossimi software dei brand cinesi procedono spediti. Tuttavia bisognerà pazientare ancora prima di scoprire la nuova interfaccia di OPPO: il lancio di ColorOS 16 è fissato per ottobre e ci sono anche le prime voci di corridoio in merito alla data.
OPPO ColorOS 16: spunta una data di presentazione, in attesa di una conferma ufficiale
La nuova versione dell’UI di OPPO arriverà nel corso del mese di ottobre, come confermato dalla stessa compagnia. Manca una data e qui entrano in gioco i leak: il debutto sarebbe fissato per il 15 ottobre, a metà mese.
I primi smartphone ad avere a bordo ColorOS 16 nativo saranno OPPO Find X9 e X9 Pro, i prossimi top di gamma del brand cinese. I due smartphone arriveranno ad ottobre e anche in questo caso manca la data ufficiale.
Per quanto riguarda le novità software, secondo le ultime indiscrezioni ci sarà una nuova Liquid Glass UI: speriamo solo che il nome sia provvisorio e non quello definitivo, visto il richiamo esplicito al design di Cupertino.
Anche l’interfaccia di OPPO dovrebbe introdurre degli elementi traslucidi: dopo il via libera di Apple l’effetto vetro diventerà il nuovo trend per quanto riguarda i software cinesi. Il fatto di ispirarsi alle ultime novità fa parte del DNA dei vari brand; comunque Xiaomi con HyperOS 3 ha inserito solo alcuni elementi in questo nuovo stile visivo, senza eccedere (almeno per ora).
Tornando alle migliorie di ColorOS 16 ci saranno update anche lato prestazioni e funzionalità, con l’Always-On Display a schermo intero, widget ridisegnati ed altre aggiunte.