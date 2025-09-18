OPPO lancerà ColorOS 16 ad ottobre: c’è una data, ma non è vicina

Con l’uscita di Android 16 stabile i lavori sui prossimi software dei brand cinesi procedono spediti. Tuttavia bisognerà pazientare ancora prima di scoprire la nuova interfaccia di OPPO: il lancio di ColorOS 16 è fissato per ottobre e ci sono anche le prime voci di corridoio in merito alla data.

OPPO ColorOS 16: spunta una data di presentazione, in attesa di una conferma ufficiale

ColorOS 15 – Crediti: OPPO

La nuova versione dell’UI di OPPO arriverà nel corso del mese di ottobre, come confermato dalla stessa compagnia. Manca una data e qui entrano in gioco i leak: il debutto sarebbe fissato per il 15 ottobre, a metà mese.

I primi smartphone ad avere a bordo ColorOS 16 nativo saranno OPPO Find X9 e X9 Pro, i prossimi top di gamma del brand cinese. I due smartphone arriveranno ad ottobre e anche in questo caso manca la data ufficiale.

Per quanto riguarda le novità software, secondo le ultime indiscrezioni ci sarà una nuova Liquid Glass UI: speriamo solo che il nome sia provvisorio e non quello definitivo, visto il richiamo esplicito al design di Cupertino.

Anche l’interfaccia di OPPO dovrebbe introdurre degli elementi traslucidi: dopo il via libera di Apple l’effetto vetro diventerà il nuovo trend per quanto riguarda i software cinesi. Il fatto di ispirarsi alle ultime novità fa parte del DNA dei vari brand; comunque Xiaomi con HyperOS 3 ha inserito solo alcuni elementi in questo nuovo stile visivo, senza eccedere (almeno per ora).

Tornando alle migliorie di ColorOS 16 ci saranno update anche lato prestazioni e funzionalità, con l’Always-On Display a schermo intero, widget ridisegnati ed altre aggiunte.