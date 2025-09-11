OPPO A6 Pro ufficiale con 7.000 mAh e tante migliorie, A6 5G arriva a breve

La compagnia cinese continua ad arricchire la sua serie A in Cina, stavolta con un’aggiunta che potrebbe interessare anche noi nei prossimi mesi. OPPO A6 Pro 5G è ufficiale in patria: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, insieme al nuovo look.

OPPO A6 Pro 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Rispetto al modello A5 Pro, il nuovo arrivato presenta un look ridisegnato: il modulo fotografico si fa più tondeggiante e viene posizionato al centro della parte superiore della scocca. La parte frontale mantiene il punch hole centrale ed introduce un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo.

OPPO A6 Pro 5G arriva con un display più compatto e pregiato: si passa dai 6,67″ HD+ del predecessore ad una soluzione OLED da 6,57″ Full HD+ a 120 Hz, con una luminosità di picco fino a 1.400 nit.

Il comparto tecnico è stato aggiornato con il Dimensity 7300 (dal 6300) mentre un nuovo sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore permette di tenere sotto controllo le temperature. La batteria sale a 7.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 80W (contro i 5.800 mAh/45W di A5 Pro).

Crediti: OPPO

La parte fotografica resta invariata con una dual camera da 50 + 2 MP, ma guadagna il supporto alla stabilizzazione ottica OIS. OPPO ha migliorato la potenza del segnale con la nuova antenna surround a 360° Shanhai, che aumenta la capacità delle trasmissioni a bassa frequenza del 200% e raddoppia la ricezione.

Il prezzo di OPPO A6 Pro 5G parte da circa 216€ al cambio attuale (1.799 CNY) per la versione da 8/256 GB, fino ad un massimo di 300€ per la variante top da 16/512 GB (2.499 CNY). Per ora il debutto è avvenuto solo in Cina ma visto che in Italia sono arrivati sia A5 Pro 5G che 4G non è da escludere che anche questo modello possa debuttare alle nostre latitudini.

OPPO A6 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 158,16 x 74,99 x 7,96/8,03/8,11 mm, 190/191 grammi

Colorazioni: Oro, Celeste, Neo

Certificazione: IP66/IP68/IP69

Display: Flat OLED 6,57″ Full HD+ (2.376 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e fino a 1.400 nit di luminosità

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 7300, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8/12/16 GB LPDDR4X

Storage: 256/512 GB UFS 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con OIS e sensore monocromatico

Selfie camera: 16 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

OPPO A6 5G ha una data di presentazione

Crediti: Weibo

Intanto l’azienda ha confermato il lancio del modello base OPPO A6 5G: la data di presentazione è fissata per il 30 settembre in Cina. Mentre di seguito trovate una panoramica delle specifiche (leak).