OPPO A6 Pro ha una data: trapelano anche immagini e specifiche

Dopo i modelli A6 GT 5G e A6 Max la serie di mid-range del brand cinese continuerà con una nuova aggiunta. La data di presentazione di OPPO A6 Pro è fissata per il 9 settembre e forse arriverà insieme alla sua controparte standard.

OPPO A6 Pro: c’è la data di presentazione ufficiale, insieme ai leak su design e specifiche

Intanto il dispositivo è stato avvistato nel database di China Telecom, con immagini e specifiche. Il design è molto diverso dal predecessore: il modulo squadrato cede il posto ad una fotocamera circolare in stile Camera Phone; frontalmente c’è uno schermo ampio e con punch hole centrale. Di seguito la scheda tecnica pubblicata dall’operatore.

Dimensioni e peso: 158,16 x 74,99 x 7,96 mm, 190 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED 6,57″ Full HD+ (2.376 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz e fino a 4.000 nit di luminosità

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 7300, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,5 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8/12/16 GB LPDDR4X o LPDDR5

Storage: 256/512 GB UFS 2.2 o 3.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 80W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/?)

Selfie camera: 16 MP (f/?)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con ColorOS 15

Ricordiamo che in Italia abbiamo assistito al debutto di OPPO A5 Pro (sia in versione 4G che 5G) e di OPPO A5 4G e A5X. Di conseguenza non è da escludere che anche il nuovo modello Pro arriverà alle nostre latitudini nel corso dei prossimi mesi, ma come sempre restiamo in attesa di dettagli ufficiali.