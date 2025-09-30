OnePlus 15 Global è in arrivo, intanto spunta l’unboxing ufficiale

Mentre siamo in attesa del debutto in Cina, la divisione internazionale ha confermato il lancio di OnePlus 15 in versione Global. Il top di gamma arriverà nella colorazione Sand Storm prossimamente, ma per il momento mancano dettagli sulla date e gli altri colori.

OnePlus 15 Global confermato in versione Sand Storm: ecco com’è realizzata la nuova struttura

Crediti: OnePlus

Il modello Sand Storm è il primo smartphone al mondo a introdurre la tecnologia Micro-Arc Oxidation (MAO) di livello aerospaziale nel telaio centrale e negli elementi decorativi della fotocamera.

Questa edizione di OnePlus 15 combina resistenza estrema e minimalismo raffinato. Il telaio metallico riceve un rivestimento ceramico attraverso un processo al plasma ad alta tensione: il risultato è 3,4 volte più duro dell’alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio. Il retro in fibra di vetro ultraleggera completa il design, offrendo una presa morbida e confortevole.

Viene confermata anche la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, ultimo chipset di punta annunciato da Qualcomm.

Primo unboxing video per OnePlus 15

Intanto il top di gamma si avvia verso la presentazione in Cina: l’evento è fissato per ottobre ma anche in questo caso manca la data. Comunque la compagnia asiatica sta scaldando i motori con varie anticipazioni: l’ultimo video è un unboxing che mostra il contenuto della confezione di OnePlus 15.

Aspettando l’evento di lancio vi ricordiamo che nel nostro approfondimento dedicato al flagship trovate tutti i leak e le conferme finora, insieme alla scheda tecnica provvisoria.