OnePlus 15 darà il via all’era dei display Ultra-High Refresh

Tramite il social cinese Weibo, uno dei dirigenti del brand cinese ha iniziato a stuzzicare i fan sul prossimo top di gamma. Si parla dell’inizio dell’era dell’Ultra-High Refresh, caratterizzata da dispositivi con display ultra-fluidi: sarà una delle novità di OnePlus 15, il prossimo flagship in arrivo entro fine anno.

OnePlus 15 con refresh rate ultra-fluido: la novità del display confermata ufficialmente

OnePlus 13 – Crediti: OnePlus

Non viene specificato altro ma secondo i leak il nuovo OnePlus 15 potrebbe segnare il passaggio dai 120 Hz di OnePlus 13 a una frequenza di aggiornamento dello schermo di ben 165 Hz. Un salto in avanti deciso, specialmente per i contenuti multimediali: le frequenze elevate sono una manna dal cielo per i giochi e non solo.

I dispositivi interessati sarebbero OnePlus 15 e il prossimo Ace 6: quest’ultimo potrebbe arrivare da noi come OnePlus 15R, ma si tratta di un’ipotesi basata su quanto avvenuto con la generazione attuale.

L’annuncio arriva poco dopo l’evento dedicato ad iPhone 17: l’intera serie, compreso il modello base, monta schermi OLED a 120 Hz. Lo stesso dirigente cita la presentazione di Apple e sottolinea che OnePlus guiderà ancora una volta il settore degli smartphone. Insomma, la sfida dei flagship di nuova generazione sta per cominciare.

Le altre novità leak

Le novità dedicate al prossimo OnePlus 15 continuano anche sul fronte della ricarica. Il top di gamma sarebbe stato certificato in patria con la sigla CPH2747, uno dei numeri di modelli associati al dispositivo: emerge un aumento della potenza di ricarica, che passerebbe dai 100W di OnePlus 13 a 120W.

Intanto sono emersi anche i presunti nomi delle colorazioni, con il peso di ciascuna versione. Il modello Dune arriverebbe a 211 grammi e sarebbe quello più leggero, contro i 215 grammi delle varianti Mist Purple e Absolute Black.

Paradossalmente il nero assoluto potrebbe essere il colore più particolare, dato che i leak parlano di una tonalità mai vista prima (più scura di qualsiasi altro nero).