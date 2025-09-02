La fotocamera di OnePlus 15 sfiderà Apple, Samsung e Google: sarà il flagship della rivincita?

Siamo nel pieno della seconda metà dell’anno e per gli appassionati di smartphone questo vuol dire che la valanga di flagship di nuova generazione è in arrivo. Tra questi ci sarà OnePlus 15 e le voci su un un sistema di imaging proprietario si fanno sempre più insistenti.

OnePlus 15 avrà un sistema di imaging proprietario: i leak si fanno sempre più insistenti

OnePlus 13 – Crediti: OnePlus

Nel corso degli ultimi anni la compagnia cinese ha investito tanto dal lato fotografico: tutto grazie al cofondatore Pete Lau che nel 2021 ha chiesto esplicitamente di aumentare l’attenzione nella ricerca e nello sviluppo lato fotocamera.

Lo stesso dirigente ha ammesso che nonostante le performance (in termini di potenza e fluidità), le fotocamere dei top di gamma OnePlus sono in ritardo rispetto a rivali del calibro di Apple, Samsung e Google.

Le cose sono cambiate nel corso degli anni: a partire dalla collaborazione con Hasselblad (iniziata proprio nel 2021) fino ad arrivare agli algoritmi per HDR, alle migliorie negli scatti notturni e per la resa cromatica. Il prossimo passo, secondo quanto trapelato, sarà un sistema di imaging proprietario e il debutto avverrà a bordo di OnePlus 15.

La nuova piattaforma integrerebbe algoritmi avanzati per gestire i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, il tono della pelle e la gamma dinamica. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, quindi sarà necessario restare in attesa di novità.

Questa non è la prima volta che si parla di un sistema di imaging realizzato da OnePlus. Le prime indiscrezioni sono partite a giugno e resta da vedere se l’azione di OnePlus si limiterà alla parte software oppure se toccherà anche la parte hardware (magari con un proprio ISP, in stile vivo).

Intanto viene da chiedersi se la collaborazione con Hasselblad continuerà. La collaborazione continuerà sicuramente con OPPO, viste le conferme ufficiali delle scorse settimane. Tuttavia non è certo che OnePlus 15 continuerà a fare affidamento sul marchio fotografico. Aspettando altri dettagli abbiamo raccolto per voi tutti i leak finora sul prossimo top di gamma della casa cinese.