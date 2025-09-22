OnePlus 15 paparazzato: ecco come cambierà il design

Da parte della compagnia cinese tutto tace, ma nel frattempo i leak proseguono senza sosta. Dopo la carrellata di presunti render e dettagli sulle specifiche, ora OnePlus 15 diventa ancora più tangibile. Il flagship è stato paparazzato dal vivo, con la “conferma” del nuovo design.
OnePlus 15 è stato avvistato dal vivo, anche se “camuffato”: confermato il nuovo design
Il prossimo OnePlus 15 manderà in pensione la solita fotocamera circolare in favore di un modulo Deco. Il top di gamma presenterà uno spazio squadrato con angoli arrotondati, contenente un trittico di sensori ed il flash LED; presente all’appello anche un teleobiettivo periscopico.
Il dispositivo è stato avvistato nel corso del PEL 2025 (Peacekeeper Elite Professional League), ossia i mondali della variante cinese di PUBG. Nonostante la presenza di una cover protettiva il risultato finale è abbastanza palese, con un look molto vicino a quello dei recenti OnePlus 13T e la controparte Global 13s.
La flagship compatto era quindi un’anticipazione del nuovo design, forse per saggiare la risposta del pubblico ad un cambiamento così radicale (dopo la bellezza di tre generazioni). Comunque nel momento in cui scriviamo manca ancora una data di presentazione ufficiale: probabilmente nei prossimi giorni comincerà a muoversi qualcosa, almeno con i primi teaser.
Se volete saperne di più sul prossimo top di gamma, date un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi tutti i leak e le conferme su OnePlus 15, in attesa del debutto.