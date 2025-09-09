OnePlus saluta Hasselblad e annuncia la nuova fotocamera DetailMax Engine

Era nell’aria già da parecchi mesi ma negli ultimi giorni è diventato ufficiale: OnePlus ha annunciato la fine della collaborazione con Hasselblad ma c’è una buona ragione. In contemporanea ha presentato la nuova tecnologia di imaging DetailMax Engine, soluzione che troveremo a bordo del prossimo OnePlus 15.

OnePlus 15 con DetailMax Engine: la nuova tecnologia di imaging proprietaria è ufficiale

OnePlus 13 – Crediti: OnePlus

Le prime voci risalenti a giugno avevano visto giusto con la fine del rapporto tra OnePlus e Hasselblad. La partnership tra i due marchi è nata nel 2021 ed ha riguardato prevalentemente la parte software con miglioramenti per l’ottimizzazione del colore (Hasselblad Natural Color Calibration), l’elaborazione RAW ed altro ancora.

Ma il 2025 sarà l’anno del cambiamento con l’introduzione di DetailMax Engine, il sistema di imaging proprietario di OnePlus. Possiamo aspettarci un top di gamma di alto profilo sotto tutti i punti di vista, anche quello fotografico.

Il nuovo engine è pensato per catturare il mondo in modo chiaro e reale, senza artifici. Nel comunicato ufficiale l’azienda rivela di aver lavorato principalmente sul fronte della nitidezza, per scatti sempre dettagliati ma con profondità e realismo.

Al momento OnePlus si è limitata a svelare l’esistenza di DetailMax Engine, ma non senza rivelare altro. Probabilmente il lancio avverrà insieme al prossimo OnePlus 15: il top di gamma – già protagonista di numerose indiscrezioni – dovrebbe essere annunciato in Cina ad ottobre, mentre per i mercati Global ci sarebbe da pazientare ancora.