OnePlus 15 nelle immagini ufficiali: svelato il nuovo look

Il mese di ottobre vedrà il debutto di tantissimi top di gamma e tra questi non poteva mancare l’ultimo lavoro della compagnia di Pete Lau. OnePlus 15 è in dirittura d’arrivo ed è arrivato il momento di scaldare i motori con i dettagli ufficiali: le prime immagini mostrano il design e confermano il cambio di look.

OnePlus 15 cambia design rispetto al predecessore: ecco il nuovo stile del top di gamma

Era nell’aria da un bel po’ ma ora è ufficiale: OnePlus 15 manderà in pensione il modulo fotografico circolare in favore di uno squadrato. Il design in uso da varie generazioni cederà il posto ad uno stile simile a quello di OnePlus 13s/13T, come potete vedere nelle immagini presenti nell’articolo.

Frontalmente c’è un ampio schermo con cornici ottimizzate (da 1,15 mm di spessore) ed un punch hole centrale mentre sul retro trova spazio una tripla fotocamera con il flash LED. Il modulo Deco è ormai un trend quindi ci aspettiamo di vederlo spesso a bordo di flagship e non.

Crediti: OnePlus

Tra le altre conferme abbiamo la presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, il ritorno del lettore d’impronte ad ultrasuoni, il nuovo refresh rate a 165 Hz e non solo. Il frame perimetrale è realizzato in un metallo nano-ceramico di grado aerospaziale, più resistente di titanio, acciaio e alluminio (secondo quanto riportato dall’azienda).

Ciliegina sulla torta, in alcune immagini compare la data del 27 ottobre, che potrebbe essere stata svelata “per errore”.

Insieme a OnePlus 15 è previsto anche OnePlus Ace 6 in Cina, secondo i leak equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, una super batteria da 7.800 mAh e 120W di ricarica; quest’ultimo dovrebbe debuttare in Occidente come il modello 15R, ma per ora mancano conferme.

Per saperne di più sul nuovo top di gamma di OnePlus date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme finora.