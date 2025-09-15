Samsung annuncia il rilascio ufficiale di One UI 8 (stabile): novità e smartphone compatibili

Dopo l’uscita nativa a bordo degli ultimi pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7, Samsung ha annunciato il rilascio ufficiale di One UI 8: la versione stabile arriverà su tutti gli smartphone e tablet compatibili in varie fasi. Si parte da questa settimana, con la disponibilità per la serie Galaxy S25: ecco tutte le novità e la lista dei dispositivi supportati che riceveranno l’aggiornamento.

One UI 8 stabile arriva a bordo dei dispositivi Samsung Galaxy: ecco le novità e gli smartphone compatibili in Italia

Crediti: Samsung

One UI 8 introduce avanzate funzionalità multimodali di intelligenza artificiale, un’esperienza utente (UX) ottimizzata per diversi form factor e suggerimenti proattivi e personalizzati per rendere la vita di tutti i giorni più smart e comoda.

Personalizzazione e sicurezza

La nuova UI riconosce il contesto dell’utente, offrendo suggerimenti proattivi e personalizzati che supportano le sue routine quotidiane. Con il miglioramento dell’intelligenza di Galaxy AI, cresce anche l’impegno nella sicurezza e la protezione dei dati.

Now Bar mostra in tempo reale l’attività delle app e l’avanzamento dei media direttamente sulla FlexWindow di Galaxy Z Flip, ed è ora integrata con un numero ancora maggiore di app di terze parti.

mostra in tempo reale l’attività delle app e l’avanzamento dei media direttamente sulla FlexWindow di Galaxy Z Flip, ed è ora integrata con un numero ancora maggiore di app di terze parti. Now Brief offre aggiornamenti quotidiani ancora più personalizzati, inclusi traffico, promemoria importanti e momenti memorabili; è possibile ricevere suggerimenti e raccomandazioni, come musica e video basati su abbonamenti e interessi, e anche approfondimenti sulla salute personalizzati, raccolti da Galaxy Watch.

offre aggiornamenti quotidiani ancora più personalizzati, inclusi traffico, promemoria importanti e momenti memorabili; è possibile ricevere suggerimenti e raccomandazioni, come musica e video basati su abbonamenti e interessi, e anche approfondimenti sulla salute personalizzati, raccolti da Galaxy Watch. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) è una nuova architettura di sicurezza che crea ambienti di archiviazione criptati specifici per ogni app all’interno del dispositivo, assicurando che ciascuna app possa accedere solo ai propri dati sensibili.

Knox Matrix effettua automaticamente il logout dei dispositivi dall’account Samsung se rileva rischi gravi e invia notifiche a tutti i dispositivi Galaxy connessi, offrendo indicazioni aggiuntive su come proteggere i dati.

Il Wi-Fi sicuro e potenziato con crittografia post-quantistica (PQC) introduce un nuovo framework crittografico per rafforzare la protezione delle reti contro minacce emergenti, garantendo una privacy robusta anche sulle reti pubbliche.

Funzionalità AI

Supportata da un’AI multimodale, One UI 8 combina intelligenza visiva, uditiva e contestuale, per un’esperienza completa a tutto tondo.

Gemini Live consente una comunicazione naturale e fluida con l’AI, che comprende in tempo reale ciò che l’utente vede o guarda, senza bisogno di passare da un’app all’altra.

consente una comunicazione naturale e fluida con l’AI, che comprende in tempo reale ciò che l’utente vede o guarda, senza bisogno di passare da un’app all’altra. Cerchia e Cerca con Google offre ad esempio aiuto immediato mentre si sta giocando: basta cerchiare un elemento sullo schermo per ottenere informazioni su personaggi e strategie, con link utili e video da esplorare online. Grazie alle capacità migliorate di traduzione di Cerchia e Cerca, gli utenti possono vedere testi tradotti in tempo reale mentre scorrono e interagiscono con lo schermo. Da articoli di notizie a post sui social media, le traduzioni appaiono istantaneamente nella lingua preferita.

One UI 8 offre inoltre strumenti AI come Studio ritratti, che cattura le espressioni degli animali domestici e genera ritratti artistici simili a quelli di uno studio fotografico. Per una comunicazione fluida in ambienti rumorosi Sottotitoli in chiamata converte istantaneamente le voci in testo durante le chiamate.

Esperienza utente ottimizzata

One UI 8 è stata progettata in modo versatile, su misura per l’intero portafoglio Galaxy e adattandosi ai formati unici di smartphone e tablet.

I risultati delle funzioni AI vengono mostrati in una parte di schermo separata, mantenendo il contenuto originale visibile.

vengono mostrati in una parte di schermo separata, mantenendo il contenuto originale visibile. Grazie alla Galaxy AI ottimizzata per grandi scherm i, Multischermo consente di trascinare e rilasciare contenuti generati dall’AI come immagini e testi direttamente nel flusso di lavoro. Strumenti come Assistente al disegno e Assistente alla scrittura facilitano ulteriormente il processo creativo, permettendo di spostare idee e immagini con estrema facilità.

i, Multischermo consente di trascinare e rilasciare contenuti generati dall’AI come immagini e testi direttamente nel flusso di lavoro. Strumenti come e facilitano ulteriormente il processo creativo, permettendo di spostare idee e immagini con estrema facilità. Gemini Live è ora disponibile direttamente sulla FlexWindow di Flip per la ricerca vocale, fungendo da assistente personale sulla schermata esterna.

Regola audio rileva e rimuove in modo proattivo i rumori di sottofondo indesiderati, come vento o traffico, con un semplice tocco nelle app video e audio.

rileva e rimuove in modo proattivo i rumori di sottofondo indesiderati, come vento o traffico, con un semplice tocco nelle app video e audio. Presente un nuovo design dell’orologio che si adatta e si estende per armonizzarsi con lo sfondo scelto. Il font dell’orologio si modella attorno a contorni del volto o delle immagini, garantendo visibilità senza disturbare la foto, che si tratti di un selfie in primo piano o di una foto di animali domestici. Gli utenti possono personalizzare spessore, dimensione e colore del font secondo i propri gusti.

Grazie a funzionalità di personalizzazione avanzate anche per la FlexWindow, gli utenti possono creare facilmente uno sfondo ricevendo suggerimenti e wallpaper selezionati automaticamente dalla Galleria. Per lo sfondo con Emoji su FlexWindow è possibile personalizzare anche emoji e colori di sfondo.

Smartphone e tablet supportati (Italia)

Oltre ad annunciare il rilascio di One UI 8, Samsung ha anche confermato gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento. La nuova versione dell’interfaccia sarà disponibile inizialmente sulla serie Galaxy S25 e arriverà successivamente sulla serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE e altri modelli idonei entro la fine dell’anno. Di seguito trovate la lista completa con smartphone e tablet: