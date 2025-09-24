One UI 8.5: le immagini dalla beta svelano le novità del design

La prossima versione dell’UI di Samsung dovrebbe arrivare direttamente con la serie Galaxy S26, nel corso dell’evento Unpacked di gennaio. Tuttavia, così come arrivano anticipazioni sui futuri top di gamma non possono mancare indiscrezioni anche su One UI 8.5, versione “di mezzo” che dovrebbe introdurre alcune novità nel design.

One UI 8.5: come cambierà il design della nuova versione dell’interfaccia di Samsung

Crediti: Samsung

Le prime immagini di One UI 8.5 arrivano da un video caricato da un insider, che mostrano un dispositivo non specificato alle prese con la nuova UI. Probabilmente si tratta di una versione beta, non ancora definitiva dato che mancano parecchi mesi al debutto.

La nuova UI dovrebbe essere il primo passo del cambio di strategia di Samsung: le release principali dovrebbero vedere la luce in estate, a bordo dei pieghevoli di punta. La prossima versione sarebbe appunto One UI 9, in arrivo con Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8. I top di gamma della gamma Galaxy S, invece, debutterebbero con l’aggiornamento di mezzo, ossia quello siglato x.5 (che comunque conterrebbe delle novità).

Tornando alla futura One UI 8.5, il video trapelato in rete ci offre un primo sguardo all’interfaccia e alle modifiche che saranno introdotte. Le novità riguardano in parte la home, ma sopratutto le Impostazioni ed altri aspetti del software.

Per quanto riguarda la home, non sembrano essere presenti cambiamenti significativi mentre le impostazioni sarebbero in parte ridisegnate. Anche l’app del Telefono ha ricevuto un cambio di stile mentre le novità continuano anche nella serie dei Temi. L’app di editing Studio ha un nuovo stile per la barra di navigazione in basso e c’è anche l’aggiunta di una scheda aggiuntiva per le Storie.

Aspettando di saperne di più sulla prossima One UI 8.5, ecco la lista provvisoria degli smartphone che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento.