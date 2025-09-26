nubia Z80 Ultra arriverà ad ottobre, con display e fotocamere “impressionanti”

Il brand cinese ha confermato le prime caratteristiche di nubia Z80 Ultra, il prossimo top di gamma della serie. Immancabile l’ultimo chipset di punta targato Qualcomm e mentre l’azienda conferma il periodo d’uscita iniziano a fare capolino anche i primissimi leak.

nubia Z80 Ultra ha un periodo d’uscita: ecco quanto arriverà e quali sono i primi dettagli

Crediti: nubia

Il lancio di nubia Z80 Ultra seguirà la scia degli altri top di gamma del momento: l’appuntamento è fissato per ottobre, ma al momento non è stata ancora confermata la data precisa. Inoltre il debutto avverrà in Cina mentre per la versione Global bisognerà attendere.

Il cuore dell’esperienza sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, fresco di lancio: realizzato a 3 nm, il SoC è caratterizzato da un’architettura All Big Core con soluzione proprietaria Oryon e una frequenza massima di 4,6 GHz. Tuttavia nubia promette grandi performance anche lato display e fotocamere, definiti impressionanti.

L’azienda continua a mantenere un certo riserbo, limitandosi a stuzzicare. Intanto l’insider Digital Chat Station ha svelato alcuni dettagli: il top di gamma offrirà ancora una volta uno display full screen, con una fotocamera sotto lo schermo (ormai è tradizione da diverse generazioni). Sarà mantenuto sia il refresh rate a 144 Hz che il campionamento del tocco a 380 Hz.

Inoltre ci sarà una fotocamera principale con una lunghezza focale di 35 mm; la novità di quest’anno sarebbe un nuovo ultra-grandangolare, in combinazione con un algoritmo di correzione dell’obiettivo migliorato. Purtroppo non ci sono altri dettagli ma è molto probabile che nel corso dei prossimi giorni arriveranno altre indiscrezioni.