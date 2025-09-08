Addio a Nova Launcher: è la fine di un’era per il mondo Android

Il fondatore di Nova Launcher, applicazione storica per il mondo Android, ha lasciato il progetto e la cosa potrebbe avere conseguenze nefaste. Il futuro del celebre launcher è a rischio e questo potrebbe essere un addio definitivo (e la fine di un’era).

Il fondatore e unico sviluppatore dice addio a Nova Launcher: il futuro è incerto

Crediti: teslacoilapps, Branch

Non è solo un launcher, ma un vero e proprio simbolo per tutta la comunità Android, specialmente per i più smanettoni. Nova Launcher è una della app più longeve dello store di Google: lanciato nel 2011, il software ha debuttato prima sul celebre portale XDA, guadagnandosi l’apprezzamento degli utenti e superando i confini del portale.

Il segreto di Nova? Un altissimo livello di personalizzazione che lo ha trasformato in poco tempo nel launcher Android per eccellenza, meglio di tante soluzioni proprietarie.

Purtroppo tutte le cose giungono al termine e non ci sono eccezioni: nel fine settimana Kevin Barry, fondatore e unico sviluppatore, ha annunciato l’addio a Branch, la compagnia che ha acquisito Nova Launcher nel 2022. Di conseguenza non farà più parte del progetto ma le brutte notizie continuano.

Quale potrebbe essere il futuro di Nova

Branch aveva inizialmente promesso alla Community di appassionati che se Kevin Barry avesse lasciando l’azienda, il codice di Nova sarebbe stato rilasciato per tutti. Nonostante ciò lo stesso fondatore riporta di aver ricevuto lo stop alla versione Open Source.

Dall’acquisizione al 2024, Branch ha licenziato oltre un centinaio di developer lanciando Barry come unico sviluppatore di Nova Launcher. Ciò ha avuto un impatto notevole tant’è che l’ultimo aggiornamento stabile risale a maggio 2024.

A questo punto il futuro di Nova è totalmente incerto e l’addio da parte del fondatore potrebbe tradursi a breve in un addio definitivo.