Nothing punta ancora alla fascia media: Phone (4a) Pro si farà

Dopo il debutto del suo primo modello di punta, Nothing non è intenzionata a cambiare strategia. La compagnia di Carl Pei continuerà a produrre dispositivi di fascia media, offrendo una linea di dispositivi eterogenea: la conferma arriva da una certificazione, che svela l’esistenza del prossimo Nothing Phone (4a) Pro.

Nothing Phone (4a) Pro certificato: il prossimo medio gamma del brand è stato avvistato per la prima volta

A luglio l’azienda ha presentato il suo primo modello di punta, mosso dallo Snapdragon 8s Gen 4 e dotato di un look rinnovato. Un dispositivo premium dal prezzo importante (si parte da 849€) ma che non ha fatto cambiare idea sulla futura linea di smartphone.

Non sappiamo ancora quando arriverà il successore del modello principale, ma ora il prossimo medio gamma del brand ha ricevuto una prima conferma. Nothing Phone (4a) Pro è stato avvistato nel database dell’ente certificativo IMEI, con la sigla A069P. Probabilmente il modello base spunterà nel corso delle prossime settimane con A069.

La certificazione non riporta il nome commerciale del telefono; tuttavia gli attuali Phone (3a) e (3a) Pro presentano la sigla A059 e A059P, quindi il nuovo device non può che essere che la prossima aggiunta alla famiglia di fascia media.

Cosa possiamo aspettarci dal futuro mid-range

Phone (3a) Pro – Crediti: Nothing

Purtroppo non ci sono ancora dettagli su design e specifiche: Phone (3a) Pro è stato lanciato con a bordo lo Snapdragon 7s Gen 3, uno schermo AMOLED da 6,77″ Full HD a 120 Hz, 5.000 mAh di batteria, la ricarica wireless e una fotocamera con teleobiettivo periscopico.

A questo punto, per il successore, possiamo ipotizzare la presenza dello Snapdragon 7s Gen 4 o di un SoC superiore, miglioramenti nel comparto fotografico e una batteria più capiente (magari al silicio-carbonio).