Nothing OS 4 e Android 16: quali smartphone riceveranno l’aggiornamento?

La compagnia di Carl Pei ha annunciato il rilascio a stretto giro di Nothing OS 4 con Android 16. Dopo il rilascio della versione beta per un numero limitato di possessori di Phone (3), sembra che arriverà direttamente il roll out stabile per tutti gli smartphone compatibili. Andiamo a scoprire quali dispositivi riceveranno il tanto agognato update.

Nothing OS 4 è sempre più vicino al debutto: ecco gli smartphone compatibili che riceveranno l’aggiornamento ad Android 16

Crediti: Nothing

L’elenco ufficiale arriva direttamente da Carl Pei, a capo dell’azienda. Nothing OS 4 su base Android 16 farà capolino nel corso del mese di settembre e il primo smartphone a ricevere l’aggiornamento sarà Phone (3), l’ultima aggiunta alla linea del brand.

Di seguito trovate la lista completa con tutti gli smartphone compatibili con Nothing OS 4.0: non c’è ancora una data per i vari modelli, quindi restiamo in attesa di novità.

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2)

CMF Phone 2 Pro

Come confermato dallo stesso dirigente il grande escluso è il primissimo Nothing Phone (1), capostipite dell’intera serie. Il dispositivo ha quasi raggiunto la fine del sui ciclo vitale: non riceverà il major update ma è assicurato un altro anno di patch di sicurezza.

Phone (1) has reached the end of its software lifecycle and will not receive Nothing OS 4.0. We fulfilled our promise of 3 years of software updates, with another year of security updates ahead. To thank our day-one users, we’re working on a program for you. @nothing how soon can… https://t.co/IEoLPId6tL — Carl Pei (@getpeid) September 10, 2025

Altri brand

Di seguito trovate i nostri approfondimenti dedicati ad Android 16 e all’aggiornamento in arrivo per i vari brand (cinesi e non). In ogni articolo è specificato se si tratta di un elenco ufficiale – magari parziale – oppure di una lista leak.