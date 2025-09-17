Nothing OS 4.0 in arrivo con un design minimale e Android 16: presto in Open Beta

La casa di Carl Pei si prepara a lanciare Nothing OS 4.0, e l’attesa nella community è palpabile. Un video teaser mostra in anteprima come sarà il design della nuova interfaccia ed anticipa l’arrivo di una versione Open Beta per tutti gli utenti interessati.

Nothing OS 4.0: il nuovo teaser ufficiale anticipa il design e l’uscita della Open Beta

Crediti: Nothing

Il debutto ufficiale di Nothing OS 4.0 si fa sempre più vicino e la prossima UI del brand si preannuncia come un aggiornamento sostanziale rispetto alle versioni precedenti.

L’update introduce un design più nitido e ponderato ad ogni livello dell’interfaccia. Dalle componenti standardizzate agli orologi della schermata di blocco reinventate e alle impostazioni rapide più pulite, ogni aspetto è stato pensato per risultare più fluido e intuitivo.

L’obiettivo è chiaro: rimuovere il superfluo e abbracciare gli standard unificati e raffinati che definiscono Nothing.

E per chi ama l’estetica scura, Nothing OS 4.0 introdurrà la nuova Extra Dark Mode, modalità ancora più profonda progettata per ridurre l’affaticamento degli occhi e risparmiare energia.

La fluidità è al centro dell’esperienza utente e grazie alla nuova Pop-up View, il multitasking diventa ancora più semplice, supportando due icone di app flottanti. Questo permette di passare da un’attività all’altra più velocemente, senza interrompere il flusso di lavoro.

L’ottimizzazione delle app in Nothing OS 4.0 è stata perfezionata per migliorare l’avvio e il funzionamento delle applicazioni mentre gli amanti della fotografia troveranno grandi novità con il nuovo TrueLens Engine: l’aggiornamento introduce una fotocamera migliorata e una Galleria più intelligente. Con nuovi controlli, preset creativi e un layout più intuitivo, catturare e rivivere i momenti speciali diventa un’esperienza più fluida e raffinata su tutti i dispositivi.

L’intelligenza artificiale è un tema caldo, e Nothing affronta la questione con un approccio incentrato sull’utente: l’AI è pienamente sotto controllo con suggerimenti, comandi e una dashboard di utilizzo dedicata.

Nothing OS 4.0 con Android 16 arriverà presto in versione Open Beta, di certo entro il mese di settembre. Non ci sono ancora dettagli sull’uscita stabile, mentre in questo approfondimento trovate la lista degli smartphone compatibili con la nuova versione.