Nothing Ear (3) ufficiali in Italia: con Super Mic il rumore di fondo è un ricordo lontano

La compagnia di Carl Pei ha ancora una volta alzato l’asticella nel mondo degli auricolari TWS, presentando Nothing Ear (3). Questi nuovi auricolari promettono di ridefinire l’audio in-ear con un mix rivoluzionario di innovazione acustica, un design rinnovato e l’introduzione della tecnologia Super Mic. Il risultato finale è un’esperienza audio superiore, chiamate cristalline e un’estetica inconfondibile.

Nothing Ear (3): tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Nothing

Il cuore dell’innovazione dei Nothing Ear (3) è Super Mic, a cui abbiamo già accennato poco sopra. Questo doppio microfono con tecnologia di filtraggio ambientale è progettato per isolare la voce e ridurre il rumore circostante fino a ben 95 dB, garantendo chiamate sempre nitide in qualsiasi contesto.

Ma non è tutto: Super Mic si attiva facilmente con il pulsante “TALK” posizionato sulla custodia. È anche uno strumento potente per la produttività: basta premere il tasto per registrare direttamente e catturare al volo idee e appunti vocali su Essential Space, che vengono poi sincronizzati e trascritti automaticamente (funzione disponibile con Nothing OS).

Per una rilevazione vocale ancora più precisa, ogni auricolare integra tre microfoni direzionali e un’unità di rilevamento a conduzione ossea (VPU), capace di captare le micro-vibrazioni della mascella e del condotto uditivo.

A completare questo sistema avanzato, una tecnologia di cancellazione del rumore basata su AI, addestrata su oltre 20 milioni di ore di audio, può isolare la voce e ridurre il rumore del vento fino a 25 dB. La cancellazione attiva del rumore (ANC) arriva fino a 45 dB e si adatta in tempo reale all’ambiente ogni 600 millisecondi.

Grazie alla cancellazione adattiva del rumore e a un driver dinamico da 12 mm, gli auricolari Nothing Ear (3) offrono un suono ricco e naturale. Il nuovo diaframma vanta un’area di emissione del 20% più ampia rispetto alla generazione precedente, traducendosi in bassi potenziati di 4-6 dB e alti fino a +4 dB. Questo significa un audio più immersivo e dettagliato, capace di esaltare ogni genere musicale.

Le nuove TWS mantengono l’inconfondibile stile Nothing, con un design raffinato che non passa inosservato. La custodia trasparente, firma dell’azienda, lascia intravedere la struttura interna ed è ora impreziosita da eleganti finiture in metallo. La custodia di ricarica è realizzata in alluminio riciclato al 100% e rifinita con 27 processi di precisione.

Una nuova antenna MIM (Metal-Insulator-Metal), spessa appena 0,35 mm, migliora la potenza di trasmissione del 15% e la sensibilità del segnale del 20%, garantendo connessioni più stabili in movimento rispetto alla generazione precedente.

Crediti: Nothing

Con una batteria da 55 mAh per auricolare, i Nothing Ear (3) garantiscono fino a 10 ore di ascolto (90 minuti in più rispetto alla generazione precedente) e fino a 38 ore totali con la custodia. La ricarica è fulminea: bastano 10 minuti via USB-C per ottenere fino a 10 ore di riproduzione. E per la massima comodità, è integrata anche la ricarica wireless.

La connettività è al top con Bluetooth 5.4 e audio ad alta definizione LDAC; per gli amanti del gaming e dei video, la modalità a bassa latenza riduce il ritardo end-to-end a meno di 120 millisecondi, offrendo un’esperienza fluida e sincronizzata.

Gli auricolari si abbinano facilmente con Android (Google Fast Pair), iOS e Windows (Microsoft Swift Pair). Tramite l’app Nothing X, è possibile personalizzare i controlli e attivare Essential Space o ChatGPT direttamente dagli auricolari. Inoltre, cuffiette e custodia sono certificati IP54, garantendo resistenza a polvere, sudore e pioggia leggera.

I nuovi auricolari Nothing Ear (3) sono già disponibili nello store ufficiale del brand al prezzo di 179€, nelle colorazioni bianco e nero. I preordini sono attivi mentre le spedizioni partiranno dall’8 ottobre. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.