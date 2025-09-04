Narwal FLOW è ufficiale a IFA 2025: pulizia smart e autonoma, senza compromessi

In occasione di IFA 2025 è stato annunciato il nuovo Narwal FLOW, robot per la pulizia più avanzato del brand, progettato per rivoluzionare la cura della casa. Dimenticate il passaggio tra diversi dispositivi, il districare spazzole o la pulizia manuale dei serbatoi sporchi: FLOW è un ecosistema completo che promette una pulizia profonda, ininterrotta e senza sforzo.

Narwal FLOW: caratteristiche, prezzo e disponibilità del nuovo alleato nelle pulizie intelligenti

Crediti: Narwal

Il cuore di Narwal FLOW è rappresentato dal sistema FlowWash con tecnologia Track Mop: si tratta del primo sistema di lavaggio a rullo del settore con circolazione continua di acqua pulita, presentato per la prima volta al CES 2025.

Grazie a questa novità, il robot inizia ogni sessione con un mocio sempre igienico, utilizzando acqua calda a 45 °C distribuita attraverso sedici ugelli di precisione per un lavaggio costante del panno. Con una pressione costante di 12 N verso il basso, rimuove lo sporco ostinato e le macchie con una forza uniforme, lasciando i pavimenti lucidi e perfettamente igienizzati. Un raschiatore integrato rimuove l’acqua sporca in un serbatoio dedicato, eliminando aloni, striature e il rischio di contaminazione incrociata, problemi tipici dei sistemi tradizionali.

Ma FLOW non si limita a lavare le superfici: per briciole, polvere e peli di animali, è equipaggiato con il sistema DualFlow anti-groviglio, progettato per una pulizia potente ma a bassa manutenzione. Questo sistema combina una spazzola a rullo flottante con una struttura a estremità libera, un condotto di aspirazione laterale e spazzole laterali a rotazione inversa che espellono peli e detriti, prevenendo blocchi.

Con una potenza di aspirazione di 22.000 PA, assicura una pulizia profonda sia su pavimenti duri che su tappeti, grazie anche alla tecnologia CarpetFocus. Potenziata da una piastra pressurizzante adattiva, crea una sigillatura quasi ermetica con le fibre del tappeto, convogliando il flusso d’aria in profondità nel tessuto e offrendo una potenza di pulizia doppia rispetto ai robot aspirapolvere tradizionali. Il risultato è una cura dei tappeti paragonabile ai migliori aspirapolvere domestici, rendendo FLOW una soluzione all-in-one per ogni tipo di pavimento.

L’intelligenza che guida Narwal FLOW è il sistema autonomo NarMind Pro, una piattaforma AI avanzata supportata da doppie fotocamere RGB, un chip di elaborazione dedicato e mappatura 3D della profondità, con una potenza di elaborazione di 10 TOPS.

Crediti: Narwal

Il suo corpo ultra-sottile di 95 mm gli permette di scivolare facilmente sotto i mobili bassi e superare ostacoli fino a 4 cm. Le estensioni adattive del panno e le regolazioni dinamiche delle spazzole garantiscono la copertura di ogni centimetro della casa, mentre tutti i dati vengono elaborati localmente per proteggere la privacy dell’utente.

Oltre a pulire, FLOW è progettato per prendersi cura di sé stesso. La sua base multifunzione autonoma è un vero e proprio hub di manutenzione, basato su tecnologie chiave come l’AI Adaptive Hot Water Mop Washing, che lava il panno con acqua calda regolando il ciclo in base al livello di sporco, e il Full-Cycle Hot Water Self-Cleaning, che sterilizza e risciacqua i serbatoi per mantenere l’intero sistema impeccabile.

All’inizio di ogni sessione, la base eroga automaticamente il detergente, garantendo una pulizia sempre fresca e igienica. Al termine, lava e asciuga il panno con aria calda e svuota la polvere in un sacchetto da 2,5 litri, permettendo fino a 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali. Per la prima volta, Narwal introduce anche una versione compatta della base, alta solo 28 cm, ideale per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare allo scarico automatico e al dosaggio del detergente.

Narwal FLOW può essere attivato vocalmente tramite “Hey Nawa” o integrato con Alexa, Google Home e Siri. L’app Narwal offre opzioni avanzate di personalizzazione, permettendo agli utenti di salvare i livelli di aspirazione e umidità preferiti, usufruire di aumenti automatici di potenza nelle zone con animali domestici e contare su strategie di pulizia adattative che si regolano in tempo reale nelle aree più sporche.

Entro fine anno, supporterà anche gli standard Matter Smart Living.

Il nuovo Narwal FLOW è già disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale del brand. Dal 4 al 28 settembre, è attiva una promozione speciale:

FLOW con stazione standard sarà disponibile a soli 899€ invece di 1.299€.

invece di 1.299€. FLOW con stazione compatta, dal design salvaspazio ma con le stesse prestazioni, sarà in offerta a 1.099€ invece di 1.499€.

