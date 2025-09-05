MOVA presenta tante novità smart living a IFA 2025

A IFA 2025 MOVA ha presentato un ecosistema completo per interni ed esterni che include ben 12 linee di prodotti, evidenziando innovazioni decisive che spingono oltre i confini della robotica per elevare lo smart living a un livello superiore.
L’azienda sfrutta l’intelligenza artificiale per potenziare la percezione dell’ambiente, il processo decisionale autonomo e l’assistenza proattiva, offrendo soluzioni intelligenti per ogni tipo di spazio. L’obiettivo primario è ridefinire gli stili di vita del futuro, ponendo le basi per un’interazione uomo-tecnologia sempre più fluida ed efficiente.
MOVA a IFA 2025: tutte le novità dalla fiera tecnologica di Berlino
In un’anteprima della sua linea di prodotti per il 2026, MOVA ha svelato diverse tecnologie all’avanguardia che promettono di trasformare il panorama della pulizia domestica e della cura degli spazi esterni.
Tra le innovazioni più notevoli spicca MOVA ZEUS 60, il primo modello di robot aspirapolvere del settore capace di salire gradini singoli fino a 25 cm. Il suo design modulare permette la pulizia di più piani senza intervento manuale, superando i limiti spaziali tradizionali.
Un’altra anteprima è MOVA SIRIUS 60, un robot che eleva la pulizia robotizzata a un nuovo livello grazie a due bracci robotici, capaci di raggiungere angoli, muoversi sotto i mobili e interagire in modo intelligente con l’ambiente circostante. Il suo sistema di percezione spaziale lo rende un vero e proprio assistente domestico.
Per gli spazi esterni, i tagliaerba robotizzati LiDAX Ultra sono equipaggiati con UltraView 2.0, una combinazione di LiDAR 3D e telecamera HDR potenziata dall’intelligenza artificiale, che garantisce mappatura e navigazione affidabili anche in condizioni di scarsa illuminazione o segnale GPS debole. La versione AWD offre una precisione di rifinitura eccezionale, ridotta a meno di 1,5 cm, stabilendo nuovi standard nella cura del prato.
Oltre a queste anteprime, L’azienda ha lanciato sul mercato a settembre due prodotti di punta che offrono vantaggi concreti. MOVA Z60 Ultra Roller Complete è il robot aspirapolvere di punta di nuova generazione e combina la pulizia profonda con acqua fresca pressurizzata, la protezione intelligente dei tappeti e un’adattabilità avanzata al suolo.
Grazie alla tecnologia HydroForce, un sistema di spruzzatura a 12 ugelli con una pressione di 4100 PA, assicura che ogni centimetro venga pulito con acqua fresca. La tecnologia MaxiReach estende il rullo di lavaggio da 25,6 cm e la spazzola laterale oltre il telaio per raggiungere bordi e angoli, mentre la potenza di aspirazione di 28.000 PA rimuove efficacemente ogni granello. Il sistema StepMaster 2.0 permette di gestire ostacoli fino a 8 cm, riferito all’altezza combinata di due gradini, mentre per un singolo ostacolo verticale l’altezza massima è di 4,8 cm.
Per la pulizia manuale, l’aspirapolvere MOVA M50 Ultra Wet & Dry è stato progettato per risolvere la sfida della pulizia sotto i mobili bassi. È dotato del primo manico pieghevole ed estensibile al mondo in un aspirapolvere Wet & Dry, consentendo di raggiungere facilmente gli spazi sotto divani, letti e armadi. La tecnologia EdgeCoverage AI garantisce una pulizia dei bordi senza interruzioni e macchie d’acqua, trasformando le attività di pulizia in routine senza sforzo.