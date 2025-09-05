MOVA presenta tante novità smart living a IFA 2025

A IFA 2025 MOVA ha presentato un ecosistema completo per interni ed esterni che include ben 12 linee di prodotti, evidenziando innovazioni decisive che spingono oltre i confini della robotica per elevare lo smart living a un livello superiore.

L’azienda sfrutta l’intelligenza artificiale per potenziare la percezione dell’ambiente, il processo decisionale autonomo e l’assistenza proattiva, offrendo soluzioni intelligenti per ogni tipo di spazio. L’obiettivo primario è ridefinire gli stili di vita del futuro, ponendo le basi per un’interazione uomo-tecnologia sempre più fluida ed efficiente.

MOVA a IFA 2025: tutte le novità dalla fiera tecnologica di Berlino

Crediti: MOVA

In un’anteprima della sua linea di prodotti per il 2026, MOVA ha svelato diverse tecnologie all’avanguardia che promettono di trasformare il panorama della pulizia domestica e della cura degli spazi esterni.

Tra le innovazioni più notevoli spicca MOVA ZEUS 60, il primo modello di robot aspirapolvere del settore capace di salire gradini singoli fino a 25 cm. Il suo design modulare permette la pulizia di più piani senza intervento manuale, superando i limiti spaziali tradizionali.

Un’altra anteprima è MOVA SIRIUS 60, un robot che eleva la pulizia robotizzata a un nuovo livello grazie a due bracci robotici, capaci di raggiungere angoli, muoversi sotto i mobili e interagire in modo intelligente con l’ambiente circostante. Il suo sistema di percezione spaziale lo rende un vero e proprio assistente domestico.

Per gli spazi esterni, i tagliaerba robotizzati LiDAX Ultra sono equipaggiati con UltraView 2.0, una combinazione di LiDAR 3D e telecamera HDR potenziata dall’intelligenza artificiale, che garantisce mappatura e navigazione affidabili anche in condizioni di scarsa illuminazione o segnale GPS debole. La versione AWD offre una precisione di rifinitura eccezionale, ridotta a meno di 1,5 cm, stabilendo nuovi standard nella cura del prato.

Crediti: MOVA

Oltre a queste anteprime, L’azienda ha lanciato sul mercato a settembre due prodotti di punta che offrono vantaggi concreti. MOVA Z60 Ultra Roller Complete è il robot aspirapolvere di punta di nuova generazione e combina la pulizia profonda con acqua fresca pressurizzata, la protezione intelligente dei tappeti e un’adattabilità avanzata al suolo.

Grazie alla tecnologia HydroForce, un sistema di spruzzatura a 12 ugelli con una pressione di 4100 PA, assicura che ogni centimetro venga pulito con acqua fresca. La tecnologia MaxiReach estende il rullo di lavaggio da 25,6 cm e la spazzola laterale oltre il telaio per raggiungere bordi e angoli, mentre la potenza di aspirazione di 28.000 PA rimuove efficacemente ogni granello. Il sistema StepMaster 2.0 permette di gestire ostacoli fino a 8 cm, riferito all’altezza combinata di due gradini, mentre per un singolo ostacolo verticale l’altezza massima è di 4,8 cm.

Per la pulizia manuale, l’aspirapolvere MOVA M50 Ultra Wet & Dry è stato progettato per risolvere la sfida della pulizia sotto i mobili bassi. È dotato del primo manico pieghevole ed estensibile al mondo in un aspirapolvere Wet & Dry, consentendo di raggiungere facilmente gli spazi sotto divani, letti e armadi. La tecnologia EdgeCoverage AI garantisce una pulizia dei bordi senza interruzioni e macchie d’acqua, trasformando le attività di pulizia in routine senza sforzo.