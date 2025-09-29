Moto X70 Air confermato: ecco il primo ultrasottile di Motorola

Con l’annuncio dei primi smartphone ultrasottili era solo questione di tempo prima del via all’invasione da parte dei rivali. Motorola taglia il traguardo e lo fa con Moto X70 Air, dispositivo in arrivo in Cina a partire dal mese di ottobre. La sua caratteristica principale? Una scocca sottilissima per rivaleggiare con Cupertino e Samsung.

Moto X70 Air arriverà ad ottobre: potrebbe essere il nostro Motorola Edge 70 Air

Crediti: Motorola

Il nuovo smartphone del brand è previsto in Cina ad ottobre con il nome di Moto X70 Air. Di recente un noto insider ha svelato un teaser leak dedicato a Motorola Edge 70 Air: a questo punto non è da escludere che dopo il lancio asiatico il dispositivo possa arrivare anche in Europa, come parte della famiglia Edge.

Al momento Motorola non ha confermato altri dettagli: il poster ufficiale mostra il profilo sottile del telefono ed afferma che l’esperienza sarà basata sull’intelligenza artificiale. Non ci sono informazioni tecniche né altro; comunque ci aspettiamo uno spessore simile a quello dei rivali iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge, rispettivamente 5,64 mm e 5,8 mm.