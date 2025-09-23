Motorola Edge 70: c’è un nuovo rivale per iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge

L’arrivo del primo top di gamma ultrasottile di Samsung e la risposta di Cupertino lasciano già presagire cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Sicuramente saremo invasi da una sfilza di smartphone bidimensionali e il prossimo Motorola Edge 70 potrebbe non fare eccezione: eccolo nella prima immagine leak con il suo nuovo look.
Motorola Edge 70 nella prima immagine leak con design ultrasottile: parte la sfida ad iPhone Air e Samsung?
La prima e presunta immagine di Motorola Edge 70 arriva da Evan Blass, uno degli insider più affidabili. Il teaser fa riferimento al corpo sottile e alla resistenza del dispositivo: il telefono presenterebbe una scocca dalle dimensioni contenute ed un modulo fotografico squadrato.
Il look generale sarebbe simile a quello degli ultimi modelli della famiglia Edge con una cover posteriore in una colorazione Pantone. Lo spessore dello smartphone non è chiara: il modello di Apple misura 5,64 mm (con uno schermo da 6,5″) mentre quello di Samsung 5,8 mm (ma con un pannello da 6,7″).
Ci sarebbe solo qualche dubbio in merito alla resistenza: i due telefoni che abbiamo citato sono dei top di gamma ed entrambi utilizzano una scocca in titanio. I telefoni della serie Edge fanno parte della fascia media o medio-alta quindi possiamo aspettarci di certo altri materiali.
Gli smartphone ultrasottili saranno uno dei trend del 2026: secondo le indiscrezioni precedenti Xiaomi, vivo e OPPO sarebbero al lavoro sul rispettivo flagship, quindi ne vedremo delle belle. Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air non resteranno soli troppo a lungo, ma al momento mancano date per tutti.