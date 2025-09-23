Motorola Edge 70: c’è un nuovo rivale per iPhone Air e Samsung Galaxy S25 Edge

L’arrivo del primo top di gamma ultrasottile di Samsung e la risposta di Cupertino lasciano già presagire cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Sicuramente saremo invasi da una sfilza di smartphone bidimensionali e il prossimo Motorola Edge 70 potrebbe non fare eccezione: eccolo nella prima immagine leak con il suo nuovo look.

Motorola Edge 70 nella prima immagine leak con design ultrasottile: parte la sfida ad iPhone Air e Samsung?

Crediti: evleaks (X)

La prima e presunta immagine di Motorola Edge 70 arriva da Evan Blass, uno degli insider più affidabili. Il teaser fa riferimento al corpo sottile e alla resistenza del dispositivo: il telefono presenterebbe una scocca dalle dimensioni contenute ed un modulo fotografico squadrato.

Il look generale sarebbe simile a quello degli ultimi modelli della famiglia Edge con una cover posteriore in una colorazione Pantone. Lo spessore dello smartphone non è chiara: il modello di Apple misura 5,64 mm (con uno schermo da 6,5″) mentre quello di Samsung 5,8 mm (ma con un pannello da 6,7″).

Crediti: evleaks (X)

Ci sarebbe solo qualche dubbio in merito alla resistenza: i due telefoni che abbiamo citato sono dei top di gamma ed entrambi utilizzano una scocca in titanio. I telefoni della serie Edge fanno parte della fascia media o medio-alta quindi possiamo aspettarci di certo altri materiali.

Gli smartphone ultrasottili saranno uno dei trend del 2026: secondo le indiscrezioni precedenti Xiaomi, vivo e OPPO sarebbero al lavoro sul rispettivo flagship, quindi ne vedremo delle belle. Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air non resteranno soli troppo a lungo, ma al momento mancano date per tutti.