Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 Power e Moto G06 ufficiali a IFA 2025: novità e prezzo

In occasione di IFA 2025 Motorola annuncia tre aggiunte alla sua linea di smartphone: Edge Neo 60 è il nuovo modello della serie, accompagnato dai budget phone Moto G06 e G06 Power. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.
Per quanto riguarda il prezzo il nuovo Motorola Edge 60 Neo sarà disponibile in Italia a partire da fine ottobre, al prezzo di 399€. Moto G06 arriverà da metà settembre nella configurazione da 4/64 GB al prezzo di 119,9€ mentre le varianti da 4/128 GB e 4/256 GB arriveranno ad ottobre a 139,9€ e 149,9€. Mancano all’appello prezzo e uscita di Moto G06 Power.
Motorola ha annunciato anche l’esclusiva Brilliant Collection in collaborazione con Swarovski che comprende RAZR 60 in versione speciale e gli auricolari Moto Buds Loop nella nella scintillante finitura PANTONE Ice Melt.
Per quanto riguarda il flagship pieghevole, la nuova versione presenta una finitura in materiale premium vegano trapuntata 3D con 35 cristalli incastonati a mano, incluso un grande cristallo a 26 faccette sulla cerniera, insieme a una custodia a tracolla premium abbinata.
La nuova Brilliant Collection sarà disponibile in Italia a partire da metà settembre, a 999€.
Motorola Edge 60 Neo – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana, PANTONE Grisaille
- Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H
- Display: Flat pOLED LTPO 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel) con refresh rate 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 7400, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: /
- Storage: /
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 68W, wireless 15W
- Fotocamera: tripla 50 + 13 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo
- Selfie camera: 32 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con Hello UI
Moto G06 Power – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tapestry, PANTONE Tendril
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 6,88″ HD+, fino a 600 nit di luminosità e Water Touch
- Sicurezza: /
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G81 Extreme, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MC3
- RAM: 4 GB
- Storage: 64/128/256 GB espandibile fino a 1 TB (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 MP
- Selfie camera: 8 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con Hello UI
Moto G06 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: PANTONE Arabesque, PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tapestry, PANTONE Tendril
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 6,88″ HD+, fino a 600 nit di luminosità e Water Touch
- Sicurezza: /
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G81 Extreme, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MC3
- RAM: 4 GB
- Storage: 64/128/256 GB espandibile fino a 1 TB (micro SD)
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: /
- Fotocamera: doppia 50 MP
- Selfie camera: 8 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con Hello UI