Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 Power e Moto G06 ufficiali a IFA 2025: novità e prezzo

In occasione di IFA 2025 Motorola annuncia tre aggiunte alla sua linea di smartphone: Edge Neo 60 è il nuovo modello della serie, accompagnato dai budget phone Moto G06 e G06 Power. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 Power e Moto G06: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Edge 60 Neo – Crediti: Motorola

Per quanto riguarda il prezzo il nuovo Motorola Edge 60 Neo sarà disponibile in Italia a partire da fine ottobre, al prezzo di 399€. Moto G06 arriverà da metà settembre nella configurazione da 4/64 GB al prezzo di 119,9€ mentre le varianti da 4/128 GB e 4/256 GB arriveranno ad ottobre a 139,9€ e 149,9€. Mancano all’appello prezzo e uscita di Moto G06 Power.

Motorola ha annunciato anche l’esclusiva Brilliant Collection in collaborazione con Swarovski che comprende RAZR 60 in versione speciale e gli auricolari Moto Buds Loop nella nella scintillante finitura PANTONE Ice Melt.

Per quanto riguarda il flagship pieghevole, la nuova versione presenta una finitura in materiale premium vegano trapuntata 3D con 35 cristalli incastonati a mano, incluso un grande cristallo a 26 faccette sulla cerniera, insieme a una custodia a tracolla premium abbinata.

La nuova Brilliant Collection sarà disponibile in Italia a partire da metà settembre, a 999€.

Motorola Edge 60 Neo – Scheda tecnica

Crediti: Motorola

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana, PANTONE Grisaille

Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H

Display: Flat pOLED LTPO 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel) con refresh rate 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità e protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Dimensity 7400, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: /

Storage: /

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 68W, wireless 15W

Fotocamera: tripla 50 + 13 + 10 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo

Selfie camera: 32 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con Hello UI

Moto G06 Power – Scheda tecnica

Crediti: Motorola

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tapestry, PANTONE Tendril

Certificazione: /

Display: Flat LCD 6,88″ HD+, fino a 600 nit di luminosità e Water Touch

Sicurezza: /

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G81 Extreme, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MC3

RAM: 4 GB

Storage: 64/128/256 GB espandibile fino a 1 TB (micro SD)

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: /

Fotocamera: doppia 50 MP

Selfie camera: 8 MP

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con Hello UI

Moto G06 – Scheda tecnica