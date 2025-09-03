Le migliori cuffie Bluetooth | Classifica Settembre 2025

Con il passaggio al Bluetooth 5.2, ormai da qualche tempo, c’è stata una svolta nell’utilizzo di cuffie Bluetooth e, più in generale, di auricolari wire less. Contestualmente ha avuto ottimi risvolti la tecnologia TWS (True Wireless) che, se in un primo momento era appannaggio di prodotti più costosi, con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare anche 10€.
Allo stato attuale, infatti, grazie ad aziende come Xiaomi si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo – vista l’enorme mole di prodotti in vendita – è diventato sempre più difficile trovare le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless. La guida all’acquisto in questione si pone proprio l’obiettivo di presentare una cernita tra le migliori cuffie wireless per diverse fasce di prezzo.
Le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless | Settembre 2025
La nostra guida all’acquisto sugli auricolari True Wire less è basata sui migliori prodotti testati in review dal nostro staff e che, al tempo stesso, trovano un riscontro tra le offerte quotidiane che vi presentiamo sul canale Telegram. In ogni caso quindi, si tratta delle migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo.
I migliori auricolari TWS tra i 20€ e i 50€ (con ANC e senza)
Cominciamo la nostra panoramica dei migliori auricolari TWS partendo da quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente: in questa fascia puntiamo ai prodotti medi, proposti a cifre abbordabili. Non sempre trova spazio l’ANC, a meno che non si tratti di cuffiette di fascia maggiore a prezzo scontato. Comunque in questa sezione trovate soluzioni perfette per non spendere troppo, ma comunque puntando a brand noti e prodotti performanti.
Huawei FreeBuds SE 4
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Funzioni speciali: ANC, triplo microfono direzionale
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 50 ore
- 49,9€
OPPO Enco Buds 3
- Stile: Semi In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Funzioni speciali: Controlli touch, Driver da 12,4 mm
- Resistenza polvere/acqua: IP55
- Autonomia: 42 ore
- 28,9€
Soundcore P30i
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Funzioni speciali: ANC, Driver da 10 mm
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 45 ore
- 33,9€
I migliori auricolari TWS tra i 50€ e i 100€ (con ANC e senza)
La fascia superiore porta con sé varie migliorie sia per quanto riguarda lo stile che le funzionalità. La cancellazione attiva del rumore diventa praticamente un must have e troviamo un occhio più attendo all’eleganza: per alcuni brand è imprescindibile mentre altri preferiscono look più sportivi (ma non per questo meno belli!).
Redmi Buds 6 Pro
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.3
- Funzioni speciali: ANC, Dual Connection, Hi-Res, Audio spaziale
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 36 ore
- 59,9€
Huawei FreeBuds 6i
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.3
- Funzioni speciali: ANC, Dual Connection
- Resistenza polvere/acqua: IP55
- Autonomia: 35 ore
- 69€
ASUS ROG Cetra True
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.0
- Funzioni speciali: ANC, Wireless Dual Mode (BT, 2,4 GHz), ricarica wireless
- Resistenza polvere/acqua: IPX4
- Autonomia: 27 ore
- 95,6€
I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)
Concludiamo la nostra panoramica dei migliori auricolari true wireless del mese con una serie di modelli top: il prezzo sale, ma ovviamente la qualità punta alle stelle. Le differenze si notano sia in termini di qualità audio che di cancellazione del rumore, il Bluetooth migliora così come il resto delle caratteristiche. Questa sezione è solo per chi punta in alto e non ha paura di spendere qualcosina in più (anche se comunque non mancano sconti ed occasioni).
HONOR Earbuds Open
- Stile: Open Ear
- Connettività: Bluetooth 5.2
- Funzioni speciali: traduzione AI Live, ANC, ENC, Surround Subwoofer
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 26 ore
- 149,9€
Samsung Galaxy Buds 3 FE
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Funzioni speciali: ANC, Galaxy AI, Traduzione in tempo reale
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 30 ore
- 129€
Google Pixel Buds 2a
- Stile: In-Ear
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Funzioni speciali: ANC, Google Tensor A1, Gemini hands-free
- Resistenza polvere/acqua: IP54
- Autonomia: 27 ore
- 149€
