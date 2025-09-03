Le migliori cuffie Bluetooth | Classifica Settembre 2025

Con il passaggio al Bluetooth 5.2, ormai da qualche tempo, c’è stata una svolta nell’utilizzo di cuffie Bluetooth e, più in generale, di auricolari wire less. Contestualmente ha avuto ottimi risvolti la tecnologia TWS (True Wireless) che, se in un primo momento era appannaggio di prodotti più costosi, con il passare del tempo è stata offerta a prezzi sempre più bassi, fino a toccare anche 10€.

Allo stato attuale, infatti, grazie ad aziende come Xiaomi si è riusciti ad ottimizzare il rapporto qualità/prezzo. Proprio per questo – vista l’enorme mole di prodotti in vendita – è diventato sempre più difficile trovare le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless. La guida all’acquisto in questione si pone proprio l’obiettivo di presentare una cernita tra le migliori cuffie wireless per diverse fasce di prezzo.

Le migliori cuffie Bluetooth e auricolari wireless | Settembre 2025

La nostra guida all’acquisto sugli auricolari True Wire less è basata sui migliori prodotti testati in review dal nostro staff e che, al tempo stesso, trovano un riscontro tra le offerte quotidiane che vi presentiamo sul canale Telegram. In ogni caso quindi, si tratta delle migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo.

I migliori auricolari TWS tra i 20€ e i 50€ (con ANC e senza)

Cominciamo la nostra panoramica dei migliori auricolari TWS partendo da quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente: in questa fascia puntiamo ai prodotti medi, proposti a cifre abbordabili. Non sempre trova spazio l’ANC, a meno che non si tratti di cuffiette di fascia maggiore a prezzo scontato. Comunque in questa sezione trovate soluzioni perfette per non spendere troppo, ma comunque puntando a brand noti e prodotti performanti.

Huawei FreeBuds SE 4

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, triplo microfono direzionale

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 50 ore

49,9€

OPPO Enco Buds 3

Stile: Semi In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: Controlli touch, Driver da 12,4 mm

Resistenza polvere/acqua: IP55

Autonomia: 42 ore

28,9€

Soundcore P30i

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, Driver da 10 mm

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 45 ore

33,9€

I migliori auricolari TWS tra i 50€ e i 100€ (con ANC e senza)

La fascia superiore porta con sé varie migliorie sia per quanto riguarda lo stile che le funzionalità. La cancellazione attiva del rumore diventa praticamente un must have e troviamo un occhio più attendo all’eleganza: per alcuni brand è imprescindibile mentre altri preferiscono look più sportivi (ma non per questo meno belli!).

Redmi Buds 6 Pro

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: ANC, Dual Connection, Hi-Res, Audio spaziale

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 36 ore

59,9€

Huawei FreeBuds 6i

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.3

Funzioni speciali: ANC, Dual Connection

Resistenza polvere/acqua: IP55

Autonomia: 35 ore

69€

ASUS ROG Cetra True

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.0

Funzioni speciali: ANC, Wireless Dual Mode (BT, 2,4 GHz), ricarica wireless

Resistenza polvere/acqua: IPX4

Autonomia: 27 ore

95,6€

I migliori auricolari TWS sopra i 100€ (con ANC e senza)

Concludiamo la nostra panoramica dei migliori auricolari true wireless del mese con una serie di modelli top: il prezzo sale, ma ovviamente la qualità punta alle stelle. Le differenze si notano sia in termini di qualità audio che di cancellazione del rumore, il Bluetooth migliora così come il resto delle caratteristiche. Questa sezione è solo per chi punta in alto e non ha paura di spendere qualcosina in più (anche se comunque non mancano sconti ed occasioni).

HONOR Earbuds Open

Stile: Open Ear

Connettività: Bluetooth 5.2

Funzioni speciali: traduzione AI Live, ANC, ENC, Surround Subwoofer

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 26 ore

149,9€

Samsung Galaxy Buds 3 FE

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, Galaxy AI, Traduzione in tempo reale

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 30 ore

129€

Google Pixel Buds 2a

Stile: In-Ear

Connettività: Bluetooth 5.4

Funzioni speciali: ANC, Google Tensor A1, Gemini hands-free

Resistenza polvere/acqua: IP54

Autonomia: 27 ore

149€

