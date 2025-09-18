Meta Ray-Ban Display ufficiali: c’è uno schermo privato e si controllano dal polso

Doppia novità per i nuovi AI Glasses di Mark Zuckerberg con Meta Ray-Ban Display e Meta Neural Band. I nuovi dispositivi rappresentano la prossima evoluzione degli occhiali con intelligenza artificiale e promettono di ridefinire il modo con cui interagiamo con la tecnologia. Ecco tutte le novità, insieme al prezzo e ai dettagli sull’uscita, anche in Italia.

Meta Ray-Ban Display ufficiali, tutte le novità: caratteristiche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: Meta, Ray-Ban

Gli occhiali Meta Ray-Ban Display sono stati progettati per integrarsi perfettamente nella vita quotidiana, offrendo un display a colori ad alta risoluzione che appare e scompare a piacimento.

Questo schermo, posizionato discretamente di lato, non ostruisce la vista e si attiva solo per brevi interazioni, consentendoti di consultare messaggi, visualizzare anteprime di foto, ottenere traduzioni o chiedere aiuto a Meta AI senza dover estrarre il telefono. Inoltre la luminosità del display è tale da funzionare efficacemente anche all’aperto.

La vera innovazione è l’abbinamento con Meta Neural Band, un braccialetto EMG indossabile al polso. Questo dispositivo è in grado di tradurre i segnali creati dall’attività muscolare – come i sottili movimenti delle dita – in comandi per gli occhiali, rendendo l’interazione intuitiva e quasi magica.

Sostituendo i tradizionali touchscreen e pulsanti, Neural Band consente di scorrere, cliccare e persino scrivere messaggi usando movimenti impercettibili delle dita. Frutto di anni di ricerca sull’elettromiografia (EMG) con quasi 200.000 partecipanti, è progettato per funzionare immediatamente per quasi tutti, offrendo anche un significativo vantaggio in termini di accessibilità per persone con limitazioni motorie.

Funzionalità avanzate: AI visiva, comunicazione e traduzione in tempo reale

Crediti: Meta, Ray-Ban

Insieme, gli occhiali Meta Ray-Ban Display e Neural Band sbloccano una serie di funzionalità avanzate. Meta AI con elementi visivi può ora non solo fornire risposte, ma anche mostrarle visivamente e guidare l’utente attraverso procedure passo-passo, navigabili con un semplice scorrimento del pollice tramite il bracciale.

La messaggistica e le videochiamate diventano più fluide, permettendo di leggere testi o messaggi WhatsApp e Instagram, o di effettuare videochiamate in diretta, mostrando ciò che vede l’utente, tutto a mani libere con un semplice gesto. È anche possibile visualizzare in anteprima e zoomare le immagini catturate dalla fotocamera integrata.

Per quanto riguarda la navigazione, gli occhiali offrono indicazioni pedonali senza la necessità del telefono, mostrando una mappa visiva dell’area direttamente sul display, una funzione che verrà lanciata in beta in città selezionate e poi espansa.

Un’altra caratteristica notevole è la traduzione e i sottotitoli in tempo reale, che consentono di visualizzare i sottotitoli del parlato o tradurre lingue selezionate durante la conversazione. Infine, l’ascolto di musica è arricchito dalla visualizzazione in tempo reale della traccia sul display, con la possibilità di navigare tra i brani con il pollice o regolare il volume ruotando il polso.

Autonomia ed altre caratteristiche

Crediti: Meta, Ray-Ban

Gli occhiali sono disponibili nei colori Black e Sand, con lenti Transitions per un utilizzo versatile (si regolano automaticamente in base alla luce); offrono fino a sei ore di autonomia con uso misto, estendibili a 30 ore grazie alla custodia di ricarica portatile e pieghevole.

Meta Neural Band presenta in tre taglie per garantire una vestibilità perfetta, offre fino a 18 ore di durata della batteria e un grado di resistenza all’acqua IPX7.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Meta Ray-Ban Display e Neural Band saranno disponibili all’acquisto dal 30 settembre, al prezzo di 799$ e nelle colorazioni Black e Sand. Inizialmente la distribuzione partirà negli Stati Uniti e saranno aggiunti nuovi paesi nel corso dei prossimi mesi.

Gli occhiali AI arriveranno in Italia, Canada, Francia e Regno Unito all’inizio del 2026, ma al momento manca una data precisa ed indicazioni sul prezzo alle nostre latitudini.