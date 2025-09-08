Meizu 22 ha una data: mostrato il design, sembra il gemello di Xiaomi 14T

Previsto inizialmente ad agosto e dopo essere stato posticipato, finalmente il nuovo Meizu 22 ha una data di presentazione. Inoltre l’azienda cinese ha confermato il design e varie specifiche, svelando che non avremo a che fare con un top di gamma: ecco tutte le novità, in attesa del debutto.

Meizu 22, ufficiale la data di presentazione: ecco i primi dettagli ufficiali su design e specifiche

Crediti: Meizu

Il design di Meizu 22 cambia completamente stile rispetto al precedente Meizu 21, introducendo una fotocamera squadrata in stile Xiaomi 14T (il design è molto simile). Il modulo fotografico ospita un flash LED circolare comprensivo di luce RGB, caratteristica ripresa proprio del predecessore.

La parte frontale è occupata da uno schermo da 6,32″ di diagonale, contro i 6,55″ di Meizu 21: quest’anno l’azienda ha deciso di puntare ad un unico modello di punta (quindi niente Pro) dotato di dimensioni compatte.

Il pannello è dotato di cornici sottilissime e simmetriche, grazie alla tecnologia LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding); presente anche una colorazione Total White (il bianco comprende anche le cornici frontali), nel perfetto stile del brand.

Crediti: Meizu

Il cuore del nuovo flagship non sarà un SoC high-end ma il recente Snapdragon 8s Gen 4: Meizu ha optato quindi per un chipset di fascia alta al posto di un modello Elite. Di conseguenza possiamo aspettarci un prezzo interessante, anche se per ora si parla solo del mercato cinese.

La data di presentazione di Meizu 22 è fissata per il 15 settembre; molto probabilmente sarà lanciato da solo ma vista l’assenza di un SoC di punta non è da escludere che successivamente arrivi anche una variante Pro.

Scheda tecnica presunta