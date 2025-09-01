MediaWorld Back to School: partono le offerte su PC, tablet, gaming e tanto altro!

Con settembre arrivano anche le promozioni Back to School, con MediaWorld che fa da apripista in questa prima giornata del mese. Le occasioni per risparmiare riguardano tutto il mondo tech in generale, fino al 14 settembre: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, valida sia nello store online che nei negozi fisici.

MediaWorld lancia la promo Black to School, fino al 14 settembre: tanti prodotti tech all’insegna del risparmio

Crediti: MediaWorld

La nuova promozione Back to School di MediaWorld sarà attiva fino al 14 settembre ed è valida online e nei punti vendita. Come evidenziato anche poco sopra, il ritorno a scuola è un po’ “la scusa”: le offerte riguardano notebook, PC, tablet e periferiche, stampanti ma anche gaming (computer e console), smartphone, smartwatch, auricolari, TV, mobilità elettrica, smart home e perfino elettrodomestici (grandi e piccoli).

Le categorie sono davvero tantissime, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta: dai un'occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le occasioni!

Ecco una breve selezione di offerte per l’iniziativa Back to School:

