MediaWorld Back to School: partono le offerte su PC, tablet, gaming e tanto altro!

Con settembre arrivano anche le promozioni Back to School, con MediaWorld che fa da apripista in questa prima giornata del mese. Le occasioni per risparmiare riguardano tutto il mondo tech in generale, fino al 14 settembre: ecco tutti i dettagli dell’iniziativa, valida sia nello store online che nei negozi fisici.
MediaWorld lancia la promo Black to School, fino al 14 settembre: tanti prodotti tech all’insegna del risparmio
La nuova promozione Back to School di MediaWorld sarà attiva fino al 14 settembre ed è valida online e nei punti vendita. Come evidenziato anche poco sopra, il ritorno a scuola è un po’ “la scusa”: le offerte riguardano notebook, PC, tablet e periferiche, stampanti ma anche gaming (computer e console), smartphone, smartwatch, auricolari, TV, mobilità elettrica, smart home e perfino elettrodomestici (grandi e piccoli).
Le categorie sono davvero tantissime, quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta: dai un’occhiata alla pagina della promo per scoprire tutte le occasioni!Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Ecco una breve selezione di offerte per l’iniziativa Back to School:
- MacBook Air 13”, Chip M4, 16/256 GB – 979€
- HP 15-fd0082nl 15,6 “, Intel Core I5 1334U, 16GB/1 TB SSD – 549€
- iPad A16 11”, Wi-Fi, 128 GB – 349€
- Samsung Galaxy Tab A9+ 11″, Wi-Fi, 128 GB – 189€
- MSI Thin 15 B13VE-2070IT 15,6 “, Intel Core I7 13620H, RTX4050, 16/512 GB SSD – 799€
- Samsung Galaxy A16, 128 GB – 129€
- iPhone 15, 128 GB – 669€
- e tanto altro ancora!
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.