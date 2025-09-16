MediaTek Dimensity 9500 ha una data e OPPO Find X9 Pro fa scintille su Antutu

Lo scontro tra i nuovi chipset mobile di punta sta per iniziare: dopo Qualcomm anche MediaTek ha confermato la data di presentazione della sua soluzione. Il Dimensity 9500 è vicinissimo al debutto e intanto OPPO Find X9 Pro mostra i muscoli su Antutu con i benchmark ufficiali.

MediaTek svela la data di presentazione del Dimensity 9500 e annuncia novità per i 2 nm

Crediti: MediaTek

La data di presentazione del Dimensity 9500 è fissata per il 22 settembre, il giorno prima dell’inizio del summit di Qualcomm (dove sarà annunciato lo Snapdragon 8 Elite Gen 5). MediaTek non ha ancora svelato i dettagli del SoC ma in rete già circolano numerosi dettagli.

Realizzato nuovamente a 3 nm, il chipset avrebbe ancora un’architettura All Big Core (solo Performance Core) con quello principale in grado di raggiungere una frequenza di clock di 4,21 GHz. Visto il cambio di nomenclatura da parte di ARM è probabile che il core sia il nuovo C1 Ultra.

Chiaramente non mancherà una GPU Immortali aggiornata con prestazioni potenziate sia lato efficienza energetica che per le capacità del ray tracing. I primi smartphone saranno quelli delle serie OPPO Find X9 e vivo X300 ma per ora mancano ancora le date.

Infine MediaTek ha confermato di essere quasi pronta per il suo SoC di punta a 2 nm: l’uscita è prevista ufficialmente per la seconda metà del 2026. Probabilmente il chipset arriverà come Dimensity 9600, successore del nuovo modello in arrivo tra pochi giorni.

OPPO Find X9 Pro con Dimensity 9500: è record su Antutu

Crediti: OPPO, Antutu

A ridosso dell’annuncio di MediaTek, OPPO ha confermato le performance di Find X9 Pro pubblicando i benchmark su Antutu. L’inedito top di gamma ha totalizzato 4.045.997 punti, superando anche vivo X300 Pro (4.011.932 punti). A questo punto non possiamo che aspettarci uno sconto di tutto rispetto tra le ultime novità targate Qualcomm e MediaTek.