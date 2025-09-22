Dimensity 9500 ufficiale: MediaTek ridefinisce AI, gaming ed efficienza energetica

MediaTek ha annunciato il debutto della sua piattaforma mobile più avanzata: il Dimensity 9500 è il nuovo chipset di punta progettato per muovere la prossima ondata di smartphone 5G di fascia alta. Questa novità nasce per stabilire nuovi standard in termini di intelligenza artificiale (AI) on-device, gaming ed efficienza energetica: la sfida con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 comincia adesso!

MediaTek Dimensity 9500: tutte le novità del chipset di ultima generazione

Crediti: MediaTek

Secondo JC Hsu, Corporate Senior Vice President e General Manager della Wireless Communications Business Unit di MediaTek, i consumatori richiedono dispositivi che siano più veloci, più personali e più intelligenti senza sacrificare la durata della batteria. Il nuovo Dimensity 9500 offre esattamente questo: efficienza, prestazioni di alto livello e una suite completa di esperienze premium.

La piattaforma adotta un’architettura All Big Core di terza generazione, una configurazione avanzata che combina un ultra core da 4,21 GHz, tre core premium e quattro core performance. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo design garantisce:

prestazioni single-core superiori fino al 29%

prestazioni multi-core superiori fino al 16%

Inoltre l’efficienza è un punto focale cruciale: l’ultra core raggiunge un consumo energetico inferiore fino al 55% al picco di performance, il che si traduce in una maggiore produttività e una durata della batteria prolungata. Queste le caratteristiche del SoC:

processo produttivo a 3 nm TSMC

CPU octa-core All Big Core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU ARM Mali G1-Ultra

GPU e AI

Il nuovo chipset è il primo del settore a supportare la memoria UFS 4.1 a 4 canali, raddoppiando le velocità di lettura/scrittura. Questa caratteristica accelera inoltre il caricamento dei modelli AI di grandi dimensioni del 40%. Per i gamer, il Dimensity 9500 integra la GPU ARM Mali G1-Ultra, con un miglioramento delle prestazioni di picco fino al 33% e un’efficienza energetica migliorata del 42%.

Il SoC introduce anche l’interpolazione del doppio frame rate fino a 120 FPS, e consente ai giocatori di godere del ray tracing hardware. La collaborazione di MediaTek con studi leader e il supporto per tecnologie avanzate come MegaLights in Unreal Engine 5.6 e Nanite in Unreal Engine 5.5 permettono un rendering in tempo reale di livello AAA e effetti di illuminazione immersivi.

La piattaforma offre una vera esperienza di AI agentica, caratterizzata da funzionalità di AI proattive, personalizzate, collaborative, evolutive e sicure. Il cuore dell’intelligenza artificiale è MediaTek NPU 990 di nona generazione, che integra il Generative AI Engine 2.0. Questo motore raddoppia la potenza di calcolo e introduce l’elaborazione di modelli large BitNet a 1 bit, che riduce il consumo energetico fino al 25%. I vantaggi in termini di AI includono:

output LLM (Large Language Model) da 3 miliardi di parametri più veloce del 100%.

elaborazione di testo lungo fino a 128K token.

la prima generazione di immagini a risoluzione ultra-alta 4K nel settore.

Imaging e comunicazione

Sul fronte dell’imaging, il Dimensity 9500 supporta MediaTek Imagiq 1190. Questa tecnologia consente la pre-elaborazione RAW, l’acquisizione fino a 200 MP e la messa a fuoco assistita da NPU. Permette inoltre di registrare video ritratto cinematico in 4K a 60 FPS.

Infine tecnologie di comunicazione potenziate dall’AI offrono un consumo energetico inferiore fino al 10% negli scenari 5G e fino al 20% negli scenari Wi-Fi.

Quali sono i primi smartphone con Dimensity 9500?

I primi smartphone equipaggiati con il nuovo SoC di punta arriveranno nel corso degli ultimi mesi dell’anno, a partire dalle serie vivo X300 e OPPO Find X9 (che faranno capolino in Cina ad ottobre per poi arrivare successivamente anche in altri mercati).