LG alla conquista degli IFA 2025 Innovation Awards, con ben 17 premi

Quest’anno alla fiera tech di Berlino si sono svolti per la prima volta gli IFA 2025 Innovation Awards: i prestigiosi premi hanno messo sotto i riflettori i migliori prodotti in termini di innovazione, tecnologia, design e impatto sul mercato, fissando i nuovi standard del settore.

In occasione di questa prima edizione, LG Electronics è stata premiata con la bellezza di 17 riconoscimenti in varie categorie; tra questi anche il premio “Best of IFA”.

LG ha ricevuto 17 riconoscimenti in diverse categorie: tutti i premi degli IFA 2025 Innovation Awards

Crediti: LG

I prodotti vincitori degli IFA 2025 Innovation Awards sono stati scelti tra oltre 1.800 aziende partecipanti selezionati nell’ambito di 16 categorie, tra cui Mobilità, Elettrodomestici, Home Entertainment, Design e Smart Home. I riconoscimenti più prestigiosi – Best of IFA, Best Tech Innovation e Best Brand – sono stati riservati ai prodotti che si sono distinti per la loro eccezionalità.

LG Signature OLED T, il primo televisore trasparente wireless al mondo, ha vinto sia il premio “Best of IFA” che quello “Best in Home Entertainment”, con una doppia soddisfazione per la compagnia.

LG ha ricevuto cinque premi Category Best nelle categorie Mobilità, Accessibilità, Elettrodomestici e Home Entertainment, insieme a 11 riconoscimenti Category Honoree nelle categorie Elettrodomestici, Design, Smart Home e Home Entertainment.

Per quanto riguarda la categoria Mobilità, il brand si è distinto per la concept car LG Spielraum (premio Best in Mobility): si tratta di una soluzione basata su AI che combina il benessere personale con esperienze multisensoriali. L’abitacolo integra elettrodomestici, LG ThinQ ON e funzioni di intrattenimento, espandendo il concetto di LG AI Home anche in mobilità.

Crediti: LG

Nella categoria Accessibilità, LG Comfort Kit è stato nominato “Best in Accessibility Focused Product”. Progettato per migliorare l’usabilità dei prodotti per persone di tutte le età e abilità, questo kit sottolinea l’attenzione di LG per il design inclusivo.

Nella categoria Elettrodomestici, la lavastoviglie LG AI Sense Clean e il filtro per microplastiche hanno vinto il premio “Best in Home Appliances”. Il sistema di lavaggio intelligente della lavastoviglie ottimizza i cicli e i tempi di lavaggio in base alle dimensioni del carico e al livello di sporco, mentre il filtro impedisce il rilascio di microplastiche durante il ciclo di lavaggio.

I premi continuano con numerosi riconoscimenti in diversi campi, dagli elettrodomestici alla domotica. Per la categoria “Best of Home Appliances”, LG WashTower si è distinta per i suoi comandi intuitivi e funzioni basate sull’IA, mentre la lavasciuga con pompa di calore WashCombo migliora l’efficienza riducendo il consumo energetico.

Tra i prodotti per la pulizia, ci sono il robot aspirapolvere LG con stazione da incasso che, grazie allo sportello ad apertura automatica, nasconde l’unità quando non è in uso, mentre l’aspirapolvere LG Wet&Dry utilizza il controllo AI Roller per rilevare la direzione del movimento, contribuendo a ridurre lo sforzo sul polso.

Crediti: LG

L’azienda ha ricevuto quattro premi Honoree nella categoria “Best in Design”, per i prodotti che uniscono stile e funzionalità. La lavatrice e l’asciugatrice abbinate e la lavastoviglie TrueSteam presentano un design raffinato che si integra perfettamente nelle case moderne. La poltrona massaggiante LG Next completa le zone giorno con la sua estetica elegante, mentre LG Styler Mini offre una soluzione compatta e di alta qualità che massimizza la funzionalità negli spazi più piccoli.

Progettato per integrarsi perfettamente negli ecosistemi domestici connessi, il robot aspirapolvere con stazione di ricarica da incasso è stato premiato nella categoria “Best in Smart Home”. Inoltre, LG ha ricevuto un riconoscimento nella categoria “Home Entertainment” con i premi Honoree per il televisore wireless LG OLED M5 e lo schermo touch portatile LG StanbyME 2.