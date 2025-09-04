LG AI Home a IFA 2025: il futuro della domotica prende forma alla fiera di Berlino

LG è pronta a ridefinire il concetto di casa intelligente, presentando a IFA 2025 la sua visione all’avanguardia dell’intelligenza artificiale applicata alla vita domestica. L’evento, che si terrà a Berlino dal 5 al 9 settembre, sarà il palcoscenico per il lancio di LG AI Home, un ecosistema in cui gli elettrodomestici dotati di AI si integrano armoniosamente, agendo come gli elementi di un’orchestra sinfonica diretta dall’intelligenza artificiale di LG.

LG AI Home: l’intelligenza artificiale al servizio della quotidianità | IFA 2025

I visitatori presenti a IFA 2025 hanno la possibilità di vivere in prima persona questa esperienza immersiva presso lo stand di LG (nella Hall 18 di Messe Berlin). La compagnia mostra come le tecnologie avanzate rendano la vita quotidiana più semplice grazie a funzioni di personalizzazione ed efficienza energetica.

L’ingresso dello stand accoglie il pubblico con una spettacolare installazione composta da 21 elettrodomestici con AI disposti a semicerchio davanti a un maestoso LED wall, tutti diretti da LG ThinQ ON, l’hub centrale per la smart home di LG.

Il cuore della rivoluzione domestica è LG ThinQ AI, la piattaforma di intelligenza artificiale del brand, che per l’edizione 2025 si evolve integrando due nuove funzionalità chiave.

La prima è ThinQ UP, un servizio innovativo che permette agli utenti di aggiornare i propri elettrodomestici con nuove funzionalità attraverso semplici update software, garantendo una costante evoluzione e adattabilità nel tempo.

La seconda novità è ThinQ Care, un servizio che offre un monitoraggio avanzato e proattivo degli elettrodomestici, suggerendo azioni di manutenzione preventiva per assicurare prestazioni affidabili e durature nel lungo termine.

Queste integrazioni mettono sotto i riflettori l’impegno di LG nel rendere la tecnologia non solo avanzata ma anche costantemente aggiornabile e affidabile.

All’interno dello stand, LG espone diverse soluzioni tecnologiche che esemplificano l’integrazione dell’AI e l’evoluzione degli elettrodomestici, pensate per adattarsi alle esigenze del mercato europeo.

Una nuova gamma di elettrodomestici smart

Crediti: LG

Nell’area Fit&Max, i nuovi frigoriferi LG dimostrano come l’AI è in grado di gestire i consumi energetici in base alle abitudini di utilizzo degli utenti. La funzione AI Fresh, ad esempio, è in grado di rilevare i cambiamenti di temperatura dovuti a un’apertura più frequente delle porte e di regolarla di conseguenza per mantenerla costante, assicurando una corretta conservazione degli alimenti e riducendo la dispersione energetica.

I nuovi frigoriferi presentano anche un design innovativo con la cerniera LG Zero Clearance, che consente l’apertura delle porte fino a 110° anche quando il dispositivo è posizionato a filo col muro.

Le novità continuano con la nuova gamma di lavatrici, anche in questo caso potenziata con l’intelligenza artificiale. L’AI riconosce il tipo di tessuto introdotto nel cestello e suggerire la tipologia di lavaggio più indicata per quel carico, senza tralasciare l’attenzione ai consumi.

Uno dei prodotti di punta di quest’anno è la nuova lavasciuga di classe A per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, un traguardo importante per l’efficienza energetica. Ovviamente l’azienda non tralascia lo stile: le lavatrici si distinguono anche per un design elegante, una scocca minimale e un ampio display LCD.

Crediti: LG

Le novità di LG continuano con una nuova gamma di aspirapolvere, che include robot aspirapolvere con lavaggio a vapore, il robot aspirapolvere con stazione di ricarica da incasso – un modello unico nel suo genere che si mimetizza facilmente all’interno dei mobili – e il nuovo aspirapolvere senza fili, disponibile anche in versione Wet & Dry, leggero e progettato per ridurre l’affaticamento del polso durante l’uso.

AI Home Solution e non solo

Crediti: LG

La zona AI Home Solution è un punto centrale per comprendere come l’AI di LG sia in grado di connettere elettrodomestici, dispositivi IoT e servizi di terze parti per risparmiare tempo e semplificare la vita quotidiana.

ThinQ AI, per esempio, può suggerire menu salutari, riscaldare automaticamente il forno, riconoscere gli utenti attraverso la voce e regolare luci, temperatura e musica in base alle preferenze personali.

La nuova casa smart anticipa e si adatta in modo proattivo alle esigenze dei suoi abitanti. L’area AI Core Tech, invece, offre ai visitatori un focus approfondito sul funzionamento di alcune tecnologie chiave dei prodotti LG, come il motore AI DD.

Le novità di LG AI Home non si limitano solo alla domotica. Infatti nell’ultima area dello stand, LG espone anche Spielraum, la concept car già presentata al Seoul Mobility Show 2025.

Questo veicolo futuristico mira a estendere l’esperienza della LG AI Home anche in mobilità, attraverso un’integrazione senza soluzione di continuità di tecnologie domestiche e automobilistiche.

In sintesi, IFA 2025 è il palcoscenico perfetto per LG: l’azienda è intenzionata a mostrare un futuro in cui l’AI non è solo una tecnologia, ma un vero e proprio direttore d’orchestra che armonizza ogni aspetto della vita domestica.