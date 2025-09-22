iQOO 15 cambierà colore in un modo unico: c’è la prima immagine ufficiale

Tra i top di gamma in arrivo nelle prossime settimane ci sarà anche iQOO 15, del brand partner di vivo. Mentre i prossimi X300 e X300 Pro faranno affidamento su MediaTek, anche il nuovo iQOO seguirà la tradizione con l’ultimo Snapdragon di punta. E mentre il debutto si avvicina la prima immagine ufficiale mostra il nuovo look che cambia colore.

iQOO 15 con cover che cambia colore: elegante e stiloso, c’è anche un video che mostra la feature in azione

Crediti: iQOO

Il design del nuovo iQOO 15 ricalca quasi a menadito quello del precedente iQOO 13: bordi dritti ed un modulo fotografico squadrato, contenente tre sensori ed il flash LED. Guardando più da vicino si intravede un teleobiettivo periscopico, sicuramente una caratteristica gradita vista l’assenza a bordo dell’attuale flagship.

Il dispositivo sarà il primo smartphone ad arrivare con OriginOS 6 nativo, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria di vivo (in Occidente c’è Funtouch OS).

Tra le novità di iQOO 15 ci sarà una cover posteriore in grado di cambiare colore: tuttavia non si tratta di elettrocromia, né di una caratteristica basata sulla temperatura (come nel caso di Realme 14 Pro). Il top di gamma di iQOO cambierà colora in base all’angolo di visione in modo pressoché istantaneo, passando dal grigio/argento a delle elegantissime sfumature rosse.

L’effetto finale non è niente male: le immagini non rendono giustizia e nel video in alto potete vedere il passaggio tra i colori.

Il prossimo flagship di iQOO dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, in arrivo il 23 settembre: tuttavia i benchmark mostrano una versione depotenziata del SoC.