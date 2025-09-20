iQOO 15 con Snapdragon 8 Elite Gen 5 depotenziato: cosa bolle in pentola?

Tra le prossime novità premimu è in arrivo anche iQOO 15, top di gamma equipaggiato con l’inedito Snapdragon 8 Elite Gen 5 o almeno così sembrerebbe. I dubbi arrivano dai primi risultati su Geekbench: il chipset è apparso in una versione depotenziata che potrebbe aprire le porte ad un nuovo scenario.

iQOO 15 su Geekbench con uno Snapdragoon 8 Elite Gen 5 molto strano: potrebbe nascondere qualcosa di più

Crediti: Geekbench

Il futuro flagship di iQOO è stato certificato in varie occasioni con le sigle V2505A (Cina) e I2501 (Global). Il modello cinese è apparso su Geekbench e i primi benchmark mostrano un dettagli anomalo: il telefono sembra mosso dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la prossima soluzione di punta di Qualcomm, ma in versione depotenziata.

Dall’analisi dei benchmark è emersa la presenza della GPU Adreno 840 (inedita) mentre il SoC sarebbe dotato di 2 core a 4,19 GHz di frequenza massima e 6 core a 3,55 GHz. Come sappiamo, la versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 arriva fino a 4,61 GHz, per poi spingersi a 4,74 GHz nella variante For Galaxy.

A questo punto nasce un’ipotesi: il chipset potrebbe avere anche una versione “lite”, magari in arrivo come Snapdragon 8 Gen 5 (senza la dicitura Elite). Comunque è bene precisare che per il momento non ci sono conferme dell’esistenza di questa variante.

Il lancio di iQOO 15 dovrebbe avvenire entro fine ottobre mentre tra le altre caratteristiche ci sarebbero un display da 6,85″ 2K, una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 100W, una fotocamera da 200 MP accompagnata da un teleobiettivo periscopico, un lettore d’impronte ad ultrasuoni e la certificazione IP69.

Si vocifera di altri due smartphone, entrambi inediti per la serie: iQOO 15 Ultra e la variante compatta iQOO 15 Mini.