iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air ufficiali in Italia: novità e prezzo

L’evento di Cupertino è finalmente arrivato e con esso tutta una sfilza di novità che culminano con i nuovi iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro. Quest’anno si aggiunge anche iPhone Air, modello ultrasottile già protagonista di tantissime indiscrezioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia della nuova generazione di iPhone.

Il 2025 è l’anno del cambio di design per la serie di smartphone di Cupertino. Il modello base riprende le linee del predecessore, con una dual camera inserita in un modulo a capsula.

I fratelli maggiori iPhone 17 Pro e 17 Pro Max cambiano le cose con un ampio modulo rettangolare che occupa tutto lo spazio superiore. Si tratta di un look che farà parlare, già visto su alcuni smartphone POCO in passato. Bellissime le nuove colorazioni dell’intera gamma: Apple si distingue come sempre per un assortimento cromatico soddisfacente, ben realizzato e che non disdegna qualche “stravaganza”.

Per quanto riguarda il prezzo in Italia, si parte da 979€ per iPhone 17 standard: di seguito trovate tutti i modelli, le configurazioni e i prezzi.

iPhone 17 256 GB – 979€ 512 GB – 1.229€

iPhone 17 Pro 256 GB – 1.339€ 512 GB – 1.589€ 1 TB – 1.839€

iPhone 17 Pro Max 256 GB – 1.489€ 512 GB – 1.739€ 1 TB – 1.989€ 2 TB – 2.489€

iPhone Air 256 GB – 1.239€ 512 GB – 1.489€ 1 TB – 1.739€



I preordini partiranno dalle ore 14:00 del 21 settembre, con disponibilità a partire dal 19 settembre. Vi segnaliamo le pagine dei preordini da MediaWorld, rispettivamente per iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air.

iPhone 17

Crediti: Apple

Con iPhone 17 abbiamo uno stile vicino a quello del predecessore, ma non mancano novità. Sul fronte del display – che passa da 6,1″ a 6,3″ – abbiamo finalmente il refresh rate a 120 Hz, caratteristica per nulla scontata quando si tratta dei modelli base di Cupertino.

A proteggere lo schermo troviamo il nuovo vetro Ceramic Shield 2, tre volte più resistente della scorsa generazione e realizzato con un trattamento antiriflesso a 7 strati. Ora la luminosità di picco arriva fino a 3.000 nit, un nuovo massimo per Cupertino.

Il SoC è il nuovo Apple A19, accompagnato da uno spazio di archiviazione a partire da 256 GB: il taglio da 128 GB va definitivamente in pensione, almeno sui modelli principali (iPhone 16e lo offre ancora).

Dimensioni e peso: 149,6 × 71,5 × 7,95 mm, 177 grammi

Colorazioni: Lavanda, Azzurro Nebbia, Nero, Bianco, Salvia

Certificazione: IP68

Display: Flat Super Retina XDR OLED 6,3″ (2.622 × 1.206 pixel) con refresh rate 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità, Dynamic Island, protezione Ceramic Shield 2

Sicurezza: Face ID (3D)

Raffreddamento /

SoC: Apple A19, 3 nm TSMC

CPU 6 core 2 x Performance 4 x Efficiency

GPU: integrata 5 core

Neural Engine a 16 core

RAM: 8 GB

Storage: 256/512 GB non espandibile

Batteria: 3.692 mAh

Ricarica: 35W, wireless 25W, MagSafe

Fotocamera: doppia Fusion 48/12 + 48 MP (f/1.6-2.2) con OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X integrato nel sensore principale e ultra-wide 120°

Selfie camera: 18 MP (f/1.9) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, UWB, speaker stereo, USB-C, Apple Intelligence, Tasto Azione, chip Apple N1

Sistema operativo: iOS 26

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

Crediti: Apple

Come anticipato anche poco sopra, iPhone 17 Pro e Pro Max cambiano stile rispetto alla generazione precedente. Ancora una volta abbiamo a che fare con dispositivi premium sotto ogni aspetto, con una scocca in alluminio aerospaziale serie 7000, protezione Ceramic Shield 2 ed il nuovissimo SoC Apple A19 Pro, per la massima potenza ed efficienza.

Il nuovo chip N1 dedicato alla connettività offre il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Il comparto fotografico alza il tiro con un trittico di sensori: il principale integra anche un teleobiettivo con zoom ottico 2X ed è accompagnato da un ultra-grandangolare ed un secondo teleobiettivo da 100 mm e zoom ottico 8X (con design a tetraprisma).

Il nuovo Photonic Engine offre una fedeltà cromatica al top, rumore ridotto e dettagli ancora più precisi (anche in condizioni di luce sfavorevoli).

Dimensioni e peso: Pro – 150 × 71,9 × 8,75 mm, 204 grammi Pro Max – 163,4 × 78 × 8,75 mm, 231 grammi

Colorazioni: Argento, Blu Profondo, Arancione Cosmico

Certificazione: IP68

Display: Pro – Flat Super Retina XDR OLED 6,3″ (2.622 × 1.206 pixel), 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità, Dynamic Island, Ceramic Shield 2 Pro Max – Flat Super Retina XDR OLED 6,9″ (2.868 × 1.320 pixel), 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità, Dynamic Island, Ceramic Shield 2

Sicurezza: Face ID (3D)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Apple A19 Pro, 3 nm TSMC

CPU 6 core 2 x Performance 4 x Efficiency

GPU: integrata 6 core

Neural Engine a 16 core

RAM: 12 GB

Storage: Pro – 256/512 GB/1 TB non espandibile Pro Max – 256/512 GB/2 TB non espandibile

Batteria: Pro – 4.252 mAh Pro Max – 5.088 mAh

Ricarica: 40W, wireless 25W, MagSafe

Fotocamera: tripla Pro Fusion 48/12 + 48 + 48 MP (f/1.78-2.2-2.8) con OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X integrato nel sensore principale, ultra-wide 120°, teleobiettivo Fusion con OIS e zoom ottico 8X

Selfie camera: 18 MP (f/1.9) con autofocus

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, UWB, speaker stereo, USB-C, Apple Intelligence, Tasto Azione, Tasto Scatto, chip Apple N1

Sistema operativo: iOS 26

iPhone Air

Crediti: Apple

La grande novità della serie: il modello Plus va in pensione e cede il posto ad iPhone Air. Il dispositivo è caratterizzato da specifiche di punta ma da un singolo sensore fotografico (con tecnologia Fusion); inoltre si tratta di un modello dotato di una scocca ultrasottile, da soli 5,64 mm di spessore.

Il flagship è più sottile di Samsung Galaxy S25 Edge: questo monta uno schermo da 6,7″ di diagonale per uno spessore di 5,8 mm. Il terminale di Cupertino presenta invece un pannello da 6,5″, sicuramente più “piccolo” ma a vantaggio delle dimensioni.

Dimensioni e peso: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm; 165 grammi

Colorazioni: Oro Chiaro, Nero Siderale, Bianco Nuvola, Celeste

Certificazione: IP68

Display: Flat Super Retina XDR OLED 6,5″ (2.622 × 1.206 pixel) con refresh rate 120 Hz, fino a 3.000 nit di luminosità, Dynamic Island, Ceramic Shield 2

Sicurezza: Face ID (3D)

Raffreddamento /

SoC: Apple A19 Pro, 3 nm TSMC

CPU 6 core 2 x Performance 4 x Efficiency

GPU: integrata 5 core

Neural Engine a 16 core

RAM: 12 GB

Storage: 256/512 GB/1 TB non espandibile

Batteria: 3.149 mAh

Ricarica: 20W, wireless 20W, MagSafe

Fotocamera: singola Fusion 48/12 MP (f/1.6) con OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X integrato nel sensore principale

Selfie camera: 18 MP (f/1.9) con autofocus

Connettività e altro: 5G, SOLO eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, UWB, speaker stereo, USB-C, Apple Intelligence, Tasto Azione, chip Apple C1X e N1

Sistema operativo: iOS 26

