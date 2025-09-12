iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air sono in preordine su Amazon!

Di
Gabriele Cascone
-
iphone 17
Crediti: Apple

Dopo l’evento di lancio del 9 settembre, finalmente i nuovi smartphone di Cupertino sono disponibili in preordine. Non potevano mancare su Amazon, con tutti vantaggi della spedizione Prime: pronti a mettere le mani su iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air?

I nuovi iPhone 17 (base, Pro e Pro Max) e iPhone Air debuttano in preordine su Amazon, con spedizione Prime

iphone 17 pro max air
Crediti: Apple

A partire da oggi, 12 settembre, i nuovi iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max sono ufficialmente in preordine nello store ufficiale, su Amazon e nei principali shop online. Disponibile anche iPhone Air, il primo flagship ultrasottile di Apple dotato di uno spessore di appena 5,64 mm.

Le vendite vere e proprie partiranno il 19 settembre; come al solito Amazon fa gola grazie ai vantaggi della spedizione Prime che consente di ricevere il nuovo smartphone non appena disponibile (con tutti i vantaggi del caso). Di seguito trovate i link all’acquisto mentre per saperne di più sui nuovi iPhone potete dare un’occhiata al nostro approfondimento.

iPhone 17

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
979,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
979,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Lavanda
979,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
979,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
979,00€
Compra Ora
Amazon.it
iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Argento
1.339,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
1.339,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
1.339,00€
Compra Ora
Amazon.it
iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
2.489,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Argento
2.489,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro Max 2 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
2.489,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
1.989,00€
Compra Ora
Amazon.it
iPhone Air

Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Celeste
1.239,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Bianco nuvola
1.239,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Oro chiaro
1.239,00€
Compra Ora
Amazon.it
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5" con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, un giorno intero di batteria; Nero siderale
1.239,00€
Compra Ora
Amazon.it
