iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air sono in preordine su Amazon!

Dopo l’evento di lancio del 9 settembre, finalmente i nuovi smartphone di Cupertino sono disponibili in preordine. Non potevano mancare su Amazon, con tutti vantaggi della spedizione Prime: pronti a mettere le mani su iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air?
I nuovi iPhone 17 (base, Pro e Pro Max) e iPhone Air debuttano in preordine su Amazon, con spedizione Prime
A partire da oggi, 12 settembre, i nuovi iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max sono ufficialmente in preordine nello store ufficiale, su Amazon e nei principali shop online. Disponibile anche iPhone Air, il primo flagship ultrasottile di Apple dotato di uno spessore di appena 5,64 mm.
Le vendite vere e proprie partiranno il 19 settembre; come al solito Amazon fa gola grazie ai vantaggi della spedizione Prime che consente di ricevere il nuovo smartphone non appena disponibile (con tutti i vantaggi del caso). Di seguito trovate i link all’acquisto mentre per saperne di più sui nuovi iPhone potete dare un’occhiata al nostro approfondimento.
iPhone 17
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un...