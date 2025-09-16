Problemi di batteria con iOS 26? Apple assicura che è tutto normale

L’aggiornamento a una nuova versione di iOS è sempre un momento emozionante per gli utenti Apple, ma una delle preoccupazioni dopo aver installato un major update è quello di eventuali problemi. iOS 26 non fa eccezione ma al di là dei timori degli utenti questa volta Cupertino ha messo le mani avanti: se notate un calo nella durata della batteria, non temete perché è tutto nella norma.

Se notate un calo di autonomia con iOS 26, non abbiate timore: Apple rassicura gli utenti

Crediti: Apple

Tramite una pagina ufficiale Apple ha chiarito che si tratta di un comportamento normale, distinguendo tra un impatto temporaneo ed una potenziale influenza a lungo termine.

Immediatamente dopo aver completato un aggiornamento, in particolare una major release come iOS 26.0, potreste notare un impatto temporaneo sulla durata della batteria e sulle prestazioni termiche. Questo è considerato normale, poiché il tuo dispositivo ha bisogno di tempo per completare il processo di configurazione in background.

Ciò include attività come l’indicizzazione di dati e file per la ricerca, il download di nuove risorse e l’aggiornamento delle app. Questo processo extra di elaborazione in background mette a dura prova il dispositivo e dovrebbe risolversi dopo i primi due giorni.

Può esserci un impatto a lungo termine?

Oltre all’impatto temporaneo, Apple riconosce che potrebbe esserci anche un impatto a lungo termine sulle prestazioni e/o sulla batteria se determinate nuove funzionalità “richiedono risorse aggiuntive dal dispositivo”.

La portata di questo impatto dipende dall’uso individuale. Ad esempio, se utilizzate molto le nuove funzionalità particolarmente intense in termini di risorse, potreste notare un consumo maggiore.

Apple, tuttavia, assicura di lavorare continuamente per ottimizzare queste funzionalità negli aggiornamenti software per garantire una buona durata della batteria e un’esperienza utente fluida.

È importante sottolineare che questa realtà non è una novità di iOS 26; si tratta di una conseguenza che riguarda tutti gli aggiornamenti software importanti. La differenza è che ora Apple ha fornito una spiegazione ufficiale del fenomeno.

Quindi non resta che pazientare qualche giorno per veder sparire i problemi temporanei. Nel frattempo se trovate il nuovo Liquid Glass sia troppo accentuato e che l’effetto traslucido crei dei problemi di leggibilità, ecco come fare per ridurlo (su iPhone, iPad, MacOS, WatchOS e TV).