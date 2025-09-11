iOS 26 e iPadOS 26: quali iPhone e iPad si aggiorneranno

Apple ha annunciato la nuova versione del suo software mentre l’evento di settembre ha alzato il sipario sui nuovi smartphone di Cupertino. Il nuovo design Liquid Glass è in arrivo su tutti gli iPhone e iPad compatibili: la data della versione finale si avvicina e ne approfittiamo per ricordavi quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26.
Ecco la lista degli iPhone e iPad compatibili che riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26
L’elenco che trovate all’interno dell’articolo è ufficiale ed arriva direttamente da Apple: oltre a dare un’occhiata ai dispositivi (iPhone e iPad) che riceveranno iOS 26 e iPadOS 26 c’è spazio anche per gli indossabili e per i PC di Cupertino. Buona lettura!
iPhone compatibili con iOS 26
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2° generazione e superiori)
iPad compatibili con iPadOS 26
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12.9 (3° generazione e superiori)
- iPad Pro 11 (1° generazione e superiori)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3° generazione e superiori)
- iPad (A16)
- iPad (8° generazione e superiori)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5° generazione e superiori)
MacBook, Mac e iMac compatibili con macOS Tahoe 26
- MacBook Air con Apple silicon (2020 e superiori)
- MacBook Pro con Apple silicon (2020 e superiori)
- MacBook Pro (16″, 2019)
- MacBook Pro (13″, 2020, 4 porte Thunderbolt 3)
- iMac (2020 e superiori)
- Mac mini (2020 e superiori)
- Mac Studio (2022 e superiori)
- Mac Pro (2019 e superiori)
Apple Watch compatibili con watchOS 26
- Apple Watch SE (2° generazione)
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Quando escono iOS 26 e iPadOs 26?
Tutti i nuovi software di Cupertino (compresi anche quelli per PC, indossabili e visori) sono stati annunciati nel corso della WWDC 2025, tenutasi il 9 giugno. Il rilascio della versione finale è fissato per il 15 settembre, a distanza di pochissimo dalla presentazione degli ultimi iPhone.
La serie iPhone 17 ha debuttato con a bordo iOS 26 nativo e lo stesso vale per Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3 (con watchOS 26).