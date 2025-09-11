iOS 26 e iPadOS 26: quali iPhone e iPad si aggiorneranno

Apple ha annunciato la nuova versione del suo software mentre l’evento di settembre ha alzato il sipario sui nuovi smartphone di Cupertino. Il nuovo design Liquid Glass è in arrivo su tutti gli iPhone e iPad compatibili: la data della versione finale si avvicina e ne approfittiamo per ricordavi quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26.

Ecco la lista degli iPhone e iPad compatibili che riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26

Crediti: Apple

L’elenco che trovate all’interno dell’articolo è ufficiale ed arriva direttamente da Apple: oltre a dare un’occhiata ai dispositivi (iPhone e iPad) che riceveranno iOS 26 e iPadOS 26 c’è spazio anche per gli indossabili e per i PC di Cupertino. Buona lettura!

iPhone compatibili con iOS 26

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2° generazione e superiori)

iPad compatibili con iPadOS 26

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 (3° generazione e superiori)

iPad Pro 11 (1° generazione e superiori)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3° generazione e superiori)

iPad (A16)

iPad (8° generazione e superiori)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5° generazione e superiori)

MacBook, Mac e iMac compatibili con macOS Tahoe 26

MacBook Air con Apple silicon (2020 e superiori)

MacBook Pro con Apple silicon (2020 e superiori)

MacBook Pro (16″, 2019)

MacBook Pro (13″, 2020, 4 porte Thunderbolt 3)

iMac (2020 e superiori)

Mac mini (2020 e superiori)

Mac Studio (2022 e superiori)

Mac Pro (2019 e superiori)

Apple Watch compatibili con watchOS 26

Apple Watch SE (2° generazione)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Quando escono iOS 26 e iPadOs 26?

Tutti i nuovi software di Cupertino (compresi anche quelli per PC, indossabili e visori) sono stati annunciati nel corso della WWDC 2025, tenutasi il 9 giugno. Il rilascio della versione finale è fissato per il 15 settembre, a distanza di pochissimo dalla presentazione degli ultimi iPhone.

La serie iPhone 17 ha debuttato con a bordo iOS 26 nativo e lo stesso vale per Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3 (con watchOS 26).