iOS 26 e iPadOS 26: quali iPhone e iPad si aggiorneranno

Gabriele Cascone
ios 26 iphone compatibili
Crediti: Apple

Apple ha annunciato la nuova versione del suo software mentre l’evento di settembre ha alzato il sipario sui nuovi smartphone di Cupertino. Il nuovo design Liquid Glass è in arrivo su tutti gli iPhone e iPad compatibili: la data della versione finale si avvicina e ne approfittiamo per ricordavi quali modelli riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26.

Ecco la lista degli iPhone e iPad compatibili che riceveranno l’aggiornamento ad iOS 26 e iPadOS 26

L’elenco che trovate all’interno dell’articolo è ufficiale ed arriva direttamente da Apple: oltre a dare un’occhiata ai dispositivi (iPhone e iPad) che riceveranno iOS 26 e iPadOS 26 c’è spazio anche per gli indossabili e per i PC di Cupertino. Buona lettura!

iPhone compatibili con iOS 26

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2° generazione e superiori)

iPad compatibili con iPadOS 26

  • iPad Pro (M4)
  • iPad Pro 12.9 (3° generazione e superiori)
  • iPad Pro 11 (1° generazione e superiori)
  • iPad Air (M3)
  • iPad Air (M2)
  • iPad Air (3° generazione e superiori)
  • iPad (A16)
  • iPad (8° generazione e superiori)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (5° generazione e superiori)

MacBook, Mac e iMac compatibili con macOS Tahoe 26

  • MacBook Air con Apple silicon (2020 e superiori)
  • MacBook Pro con Apple silicon (2020 e superiori)
  • MacBook Pro (16″, 2019)
  • MacBook Pro (13″, 2020, 4 porte Thunderbolt 3)
  • iMac (2020 e superiori)
  • Mac mini (2020 e superiori)
  • Mac Studio (2022 e superiori)
  • Mac Pro (2019 e superiori)

Apple Watch compatibili con watchOS 26

  • Apple Watch SE (2° generazione)
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Ultra
  • Apple Watch Ultra 2

Quando escono iOS 26 e iPadOs 26?

Tutti i nuovi software di Cupertino (compresi anche quelli per PC, indossabili e visori) sono stati annunciati nel corso della WWDC 2025, tenutasi il 9 giugno. Il rilascio della versione finale è fissato per il 15 settembre, a distanza di pochissimo dalla presentazione degli ultimi iPhone.

La serie iPhone 17 ha debuttato con a bordo iOS 26 nativo e lo stesso vale per Apple Watch Series 11, Ultra 3 e SE 3 (con watchOS 26).