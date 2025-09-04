Instagram arriva su iPad: finisce un’attesa durata anni

Potrebbe sembrare quasi un Pesce d’aprile in netto anticipo e invece è la realtà: l’app ufficiale di Instagram è disponibile sugli iPad di Cupertino, dopo un’attesa durata anni. Il social fotografico è stato riprogettato per un’esperienza su schermi più ampi ed introduce varie novità.

Instagram disponibile su iPad in via ufficiale, con una nuova interfaccia

Crediti: Instagram

La stessa compagnia sottolinea nel comunicato ufficiale che si tratta di un’aggiunta richiesta da tempo dagli utenti. L’app di Instagram è stata riprogettata per iPad in modo da ottimizzare l’utilizzo su schermi di dimensioni maggiori, consentendo una visualizzazione più comoda.

Aprendo l’app si accede subito ai reel mentre in alto sono presenti le storie ed è stata introdotta la tab Seguiti: questa permette di accedere alle schede Tutti (post e reel consigliati degli account che segui), Amici (post e reel consigliati degli account che segui, che ti seguono a loro volta) e Più recenti (post e reel degli account che segui in ordine cronologico, con i post più recenti per primi).

Instagram per iPad è disponibile per tutti a livello globale, per i modelli che supportano iPadOS 15.1 e versioni successive. Potete scaricare l’app direttamente dall’App Store di Cupertino. E per gli utenti Android, il nuovo design sarà disponibile anche per i tablet con l’OS di Google.