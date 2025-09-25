Insta360 Wave è il vivavoce AI professionale per riunioni più smart

L’ultima novità del brand debutta oggi: Insta360 Wave è un vivavoce professionale dotato di suite di registrazione AI integrata, creato per alzare lo standard di chiarezza, intelligenza e versatilità di utilizzo per riunioni, podcast e molto altro. Andiamo a scoprire tutte le novità, compreso prezzo e disponibilità in Italia.

Insta360 Wave ufficiale: tutte le novità del vivavoce AI, tra caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Insta360

Il nuovo Insta360 Wave è stato concepito per superare il concetto tradizionale di vivavoce, affermandosi come uno strumento multifunzione che organizza, ricorda e migliora drasticamente l’efficienza delle conversazioni, sia in ambito lavorativo, che di apprendimento o di creazione di contenuti.

Il design esclusivo ed elegante di Wave è caratterizzato da una struttura sospesa e integra un potente array 3D a 8 microfoni che garantisce un’acquisizione vocale dettagliata in Hi-Fi a 48 kHz, capace di coprire fino a 5 metri di distanza. Per un audio impeccabile, è stata impiegata l’intelligenza artificiale per la riduzione del rumore, eliminando oltre 300 tipi di suoni di sottofondo, dai rumori della strada al ticchettio della tastiera.

Per assicurare che le voci risultino naturali e bilanciate, senza picchi fastidiosi, Wave è equipaggiato con il controllo automatico del guadagno e la cancellazione dell’eco acustico. La tecnologia di rimozione del riverbero IA interviene ulteriormente per eliminare i toni distanti o vuoti, garantendo un’acquisizione audio nitida e fedele alla realtà. Tutte queste funzionalità operano in combinazione con la tecnologia full duplex, essenziale per mantenere conversazioni bidirezionali fluide, prive di interruzioni o ritardi.

Beamforming adattivo: flessibilità per ogni scenario

Crediti: Insta360

Insta360 Wave si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione grazie al beamforming adattivo, una capacità solitamente riservata ai microfoni professionali. Questa funzione permette all’utente di selezionare tra cinque modelli di acquisizione audio ottimizzati per diverse esigenze:

Omnidirezionale, ideale per le discussioni di gruppo con acquisizione a 360 gradi;

Cardioide, ottimale per i podcast e le riunioni online grazie alla sua acquisizione frontale focalizzata;

Supercardioide, perfetto per uffici più affollati grazie alla riduzione avanzata del rumore ambientale;

Figura a 8, pensata per i colloqui con due partecipanti con acquisizione audio sia davanti che dietro il dispositivo;

Stereo, che offre un audio naturale e ampio per utilizzi creativi come la registrazione di musica o ASMR.

L’esperienza utente è ulteriormente migliorata dall’elegante interfaccia touchscreen intuitiva. Basta un semplice scorrimento o tocco per avviare o interrompere le registrazioni, regolare il volume o attivare/disattivare il microfono. Una volta completata la registrazione, l’interfaccia consente anche di caricarla direttamente sul cloud con un solo gesto.

Insta360 InSight: l’assistente AI che trasforma le riunioni

Oltre a essere un dispositivo audio di alta qualità, Wave funge anche da registratore portatile e autonomo. Dispone di 32 GB di memoria integrata, sufficienti per archiviare fino a 1.000 ore di audio. Funzionalità d’avanguardia come la pre-registrazione AI assicurano che non ci siano imprevisti, permettendo di registrare persino i 5 minuti precedenti all’inizio effettivo della registrazione.

Il vivavoce lavora in perfetta sincronia con il nuovo Insta360 InSight, un potente agente IA che rende immediatamente fruibili e utili le conversazioni. InSight offre la trascrizione in 99 lingue diverse, identifica gli interlocutori etichettando le impronte vocali e assicura precisione sui termini settoriali grazie all’utilizzo di glossari personalizzati specifici per l’ambiente di lavoro.

Le funzionalità IA avanzate includono elenchi di impegni e riepiloghi intelligenti per dare una marcia in più ai progetti. Grazie alle funzioni di Q&A e chat AI, che supportano l’uso di ChatGPT e Gemini, è possibile ottenere risposte istantanee facilmente riconducibili a momenti precisi della registrazione. L’assistente fornisce anche un’archiviazione cloud illimitata con backup automatico delle registrazioni.

Integrazione con Link 2

Per coloro che cercano una soluzione completa, Wave si integra alla perfezione con la webcam AI Insta360 Link 2, il best-seller per le riunioni. Installando Link 2 su Wave, si ottiene una configurazione audio-video completa con controlli sincronizzati.

La funzione di rilevamento della direzione di arrivo del suono di Wave permette a Link 2 di cambiare automaticamente la messa a fuoco, garantendo un tracciamento degli interlocutori senza fili per riunioni ancora più fluide e intelligenti.

Prezzo e disponibilità

Crediti: Insta360

Il nuovo vivavoce professionale Insta360 Wave è disponibile all’acquisto nello store ufficiale, al prezzo di 319€ e con una micro SD da 128 GB in omaggio. I primi utenti riceveranno – come offerta a tempo limitato – l’accesso gratuito al piano Base di InSight, che prevede 300 minuti di trascrizione mensile. È possibile effettuare l’aggiornamento al piano Pro, che offre 1200 minuti di trascrizione, modelli avanzati e la funzione Chat IA con ChatGPT e Gemini, al prezzo di 20,9€/mese o 113,9€/anno.

