I migliori robot aspirapolvere cinesi | Classifica Settembre 2025

Ecco la nostra classifica dei migliori robot aspirapolvere cinesi. Di seguito trovate i modelli più convenienti come rapporto qualità/prezzo. Vi ricordiamo che, trattandosi di prodotti soggetti ad offerte, prezzi e disponibilità sono variabili nel corso del tempo.

I migliori robot aspirapolvere

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Dreame
Crediti: Dreame
  • Aspirazione: 25.000 Pa
  • Lavapavimenti: Sì
  • Dock di svuotamento: Sì
  • Batteria e autonomia: 6.400 mAh
  • Funzioni speciali: pulizia a vapore continuo con acqua calda costante, gambe retrattili per superare gli ostacoli, tecnologia AstroVision Obstacle Intelligence, navigazione VersaLift con sensore LDS a scomparsa
  • 1.499€

Narwal FLOW

  • Aspirazione: 22.000 Pa
  • Lavapavimenti: Sì
  • Dock di svuotamento: Sì
  • Batteria e autonomia: 190 minuti (6.400 mAh)
  • Funzioni speciali: corpo ultra-sottile di 95 mm, AI Adaptive Hot Water Mop Washing
  • RECENSIONE
  • 899€

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone

ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone e DEEBOT X11 PRO OMNI
Crediti: ECOVACS
  • Aspirazione: 19.500 Pa
  • Lavapavimenti: Sì
  • Dock di svuotamento: Sì
  • Batteria e autonomia: 200 minuti standard, 350 minuti con PowerBoost attivo (6.400 mAh)
  • Funzioni speciali: tecnologia PowerBoost per la ricarica, TruEdge 3.0 Extreme Edge Cleaning per la pulizia dei bordi, lavaggio del mocio con acqua calda a 75°C e asciugatura ad aria calda a 63°C, navigazione intelligente AIVI 3D 3.0
  • 1.199€

Mova V50 Ultra Complete

  • Aspirazione: 24.000 Pa
  • Lavapavimenti: Sì
  • Dock di svuotamento: Sì
  • Batteria e autonomia: 220 minuti (6.400 mAh)
  • Funzioni speciali: navigazione FlexiRise con DToF retrattile, ruote retrattili (per soglie e gradini fino a 4,2 cm), spazzola antigroviglio, sterilizzazione UV
  • RECENSIONE
  • 999€

Xiaomi Robot Vacuum S40C

Xiaomi Robot Vacuum H40 e Robot Vacuum S40C
Robot Vacuum S40C – Crediti: Xiaomi
  • Aspirazione: 50.000 Pa
  • Lavapavimenti: Sì
  • Dock di svuotamento: No
  • Batteria e autonomia: 2.600 mAh
  • Funzioni speciali: mavigazione laser LDS LiDAR, comandi vocali con Google Home e Alexa
  • 189,9€

